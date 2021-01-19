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中職／會長蔡其昌上任　連副總統賴清德都出席

記者吳政紘/台北報導

2021-01-19 16:15:25

蔡其昌
▲立法院副院長蔡其昌接任會長。（圖／NOWnews資料照）
中職會長蔡其昌今天上任，成為第十一任會長，而這也是中職史上最高等級交接，連副總統賴清德，棒協理事長辜仲諒都出席。
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今天出席的貴賓不少，19日中華職棒新任會長交接典禮
目前確認出席觀禮的名單如下：

中華民國副總統賴清德

府副秘書長李俊俋

立法院長游錫堃

行政院副院長沈榮津

財政部長蘇建榮

經濟部長王美花

教育部長潘文忠

法務部長蔡清祥

農委會主委陳吉仲

體育署長張少熙

刑事局長黃嘉祿等人。

立法院出席有秘書長林志嘉與黃國書、郭國文、邱議瑩、陳柏惟、莊競程、李德維、謝衣鳳、林宜瑾、洪孟楷、賴品妤、邱臣遠、邱顯智等朝野各黨委員。
其他貴賓還有Sun star明星棒球隊長孫協志、副隊長阿翔、中華奧會主席林鴻道、副主席廖裕輝、中華電信董事長謝繼茂、台中銀王貴鋒董事長、威剛科技董事長陳立白、華南金控張雲鵬董事長、華南銀行副董事長林知延、台灣金控董事長呂桔誠、關貿公司董事長張陸生、台灣運彩總經理林博泰、三井住友海上集團明台產物保險董事長長瀨耕一、台灣產物保險公司董事長李泰宏、55688台灣大車隊董事長林村田、台新夢想家董事長張承中、鑽石運動集團執行長陳立宗、台灣美津濃公司總經理周宏津、關貿網路公司董事長張陸生、WorldGym總裁柯約翰、P. LEAGUE+執行長陳建州、486團購網創辦人陳延昶、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中華民國壘球協會陳任邦、中華民國田徑協會理事長葉政彥、中華民國籃球協會理事長謝典林、中華民國角力協會理事長張聰榮等人。
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