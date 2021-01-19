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新增2確診者足跡　鄭文燦：南門市場20日休市全面消毒

記者呂炯昌/桃園報導

2021-01-19 17:00:56｜2021-01-19 17:10:09

鄭文燦
▲衛生福利部立桃園醫院院內群聚感染持續擴大，桃園市長鄭文燦舉行記者會宣布南門市場20日休市消毒。（圖／記者呂炯昌攝2021.1.19）
衛生福利部立桃園醫院爆發院內群聚感染，截至今（19）日已有9例新冠肺炎確診個案，包括7名院內感染、2名社區感染案例。中央流行疫情指揮中心今日公布確診案863、864足跡，13與16日上午曾到過桃園南門市場，桃園市長鄭文燦今日宣布南門市場明（20）日休市全面消毒，學校本學期的結業式也取消，改線上或廣播舉行。
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部立桃園醫院感染擴大，鄭文燦下午舉行緊急記者會，宣布新春團拜、走春、發福袋、桃園燈會等大型群聚活動全部停止，學校明天舉行的結業式也取消，改成線上廣播或視訊公布寒假注意事項，會請相關局處立即執行。桃園市政府下令八大場所全面戴口罩、市場除攤商與客人要戴口罩，也全面禁止試吃、試用。
針對新增確診者足跡，包括南門市場、機捷A7站摩斯漢堡，鄭文燦表示，今天下午南門市場已經先消毒一遍，明天南門市場休市一天進行全面消毒，機捷A7站員工也要自主健康管理，不得混班支援。他也呼籲企業尾牙取消或延期。鄭文燦表示，11家責任醫院禁制探病，陪病只限1人，並採實名制。

鄭文燦呼籲疫情還沒結束，疫調有些還在進行還未公布，面對不確定的疫情風險，建議民眾出入各場所要戴口罩、勤洗手、酒精消毒、經常量體溫，如果有徵狀或是到過群聚地方，可打1922防疫專線或3340935分機3039衛生局專線。

鄭文燦呼籲，對第一線醫護、防疫人員要充分支持，因為他們承擔壓力守護國人健康，對醫護與家人給溫暖的支持、共同努力面抗疫情，不要有標籤化或不合理對待，衛生局也會給最大支持，包括輪班、分組給予充分人力調配。

鄭文燦表示，如果社區疫情升溫，或有不確定感染源的本土案例，會再提升防疫等級，他更宣布防疫為優先要務，每週三的市政會議以防疫會議作為第一個重要會議，也會隨時公告、隨時舉行記者會向市民報告。

▲指揮中心公布個案足跡（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布個案足跡（圖／指揮中心提供）
▲桃園市長鄭文燦宣布防疫層級提升。（圖／鄭文燦臉書）
▲桃園市長鄭文燦宣布防疫層級提升。（圖／鄭文燦臉書）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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