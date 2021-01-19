新增2確診者足跡　鄭文燦：南門市場20日休市全面消毒

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針對新增確診者足跡，包括南門市場、機捷A7站摩斯漢堡，鄭文燦表示，今天下午南門市場已經先消毒一遍，明天南門市場休市一天進行全面消毒，機捷A7站員工也要自主健康管理，不得混班支援。他也呼籲企業尾牙取消或延期。鄭文燦表示，11家責任醫院禁制探病，陪病只限1人，並採實名制。
鄭文燦呼籲疫情還沒結束，疫調有些還在進行還未公布，面對不確定的疫情風險，建議民眾出入各場所要戴口罩、勤洗手、酒精消毒、經常量體溫，如果有徵狀或是到過群聚地方，可打1922防疫專線或3340935分機3039衛生局專線。
鄭文燦呼籲，對第一線醫護、防疫人員要充分支持，因為他們承擔壓力守護國人健康，對醫護與家人給溫暖的支持、共同努力面抗疫情，不要有標籤化或不合理對待，衛生局也會給最大支持，包括輪班、分組給予充分人力調配。
鄭文燦表示，如果社區疫情升溫，或有不確定感染源的本土案例，會再提升防疫等級，他更宣布防疫為優先要務，每週三的市政會議以防疫會議作為第一個重要會議，也會隨時公告、隨時舉行記者會向市民報告。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。