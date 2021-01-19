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2020年北台灣十大代銷出爐　這家「代銷王」12年蟬聯冠軍

記者賴志昶／台北報導

2021-01-19 16:21:26

新竹市三房總價千萬元
▲根據《住展雜誌》統計，海悅、甲山林奪下2020年北台灣十大代銷接案量中的冠、亞軍。（圖／NOWnews資料照片）
根據雜誌統計，2020年北台灣十大代銷接案量排行依序為海悅、甲山林、新聯陽、創意家、五十甲、甲桂林、璞園、信義、新理想、漢華，而海悅更已連續12年蟬聯代銷桂冠。專家表示，去年國內房市景氣復甦，市場湧現強勁的買氣激勵大代銷積極接案，接案量普遍都比2019年增加，且台北市代銷更囊括北台灣逾半壁江山，代銷業版圖出現重大轉變。
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根據《住展雜誌》統計，2020年北台灣十大代銷接案量中，冠、亞軍的海悅、甲山林接案量都突破1千億元，為史上首次同時有二家代銷業者接案量破千億元；其中，海悅去年在北台灣共接下41個新建案，總案量高達1386億元，案量年增近38％，無論是承接的建案數量或總案量，都是業界之冠；另外，海悅去年在新北、桃園的任一地接案量，都已超過北市，事業重心出現南移的狀況。
統計指出，甲山林去年於北台承接建案數為26個，其中南港「世界明珠」（住宅部份，400億元）與土城「金城舞5-京都花園」（200億元），二個建案案量就海灌600億元，一舉把總案量推升至1242.5億元，案量年增近1.5倍，拿下第二名。

統計顯示，北台2020年十大代銷中，台北市代銷有海悅、甲山林、新聯陽、創意家、甲桂林、璞園、信義等業者，占了十分之七強；而排行前四名，更通通由台北市代銷業者所囊括，顯示北市代銷業者版圖持續茁壯，且如秋風掃落葉般搶下高額市佔率。

北市代銷遙遙領先，桃園代銷則緊追其後。在前十大代銷排行榜中，有三家為桃園老字號代銷擠進榜中，分別是第五名的五十甲、第九名的新理想，以及第十名的漢華。

從十大代銷排榜來看趨勢變化，首先進榜的門檻持續提高。分析指出，2020年進榜門檻為238億元，比2019年的212億元再多出26億元，顯示多數代銷業者接案量隨著整體房市推案規模增加而有所成長；其次，代銷業依然延續去年大者恆大的趨勢，而且全部是老牌代銷的天下，顯示房地產景氣愈好、推案量愈大，老代銷接案動能愈強，中、小型代銷生存空間反而被壓縮，更遑論完全沒新面孔了。

住展雜誌研發長何世昌指出，去年北市與桃市代銷完全占據十大代銷排行榜，這種發展也頗讓人意外；去年以來，新竹、新北等地房市表現都不錯，但當地指標大案卻多落入北、桃代銷業者手上，以致於新北與新竹在地代銷無緣進榜。
何世昌進一步指出，展望今年因推案量仍居高不下，且北市豪宅指標大案將陸續開出，各家代銷恐怕又有一番搶案激戰；對消費者而言，向老牌代銷買房相對較有保障一些，主因是這些大型、或老牌的代銷大多會慎選業主，同時也比較有利度，較少發生房子蓋到一半建商落跑的情況；因此，民眾買房時除了選建商、選營造廠，也可以把代銷列為評估選項之一。
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