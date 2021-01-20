新北低總小宅超熱銷　部落客驚：4字頭內建案超難得

看好後疫情時代房市景氣回溫、資金回流，許多建商大舉推案，根據代銷業者指出，低總價、小坪數產品，銷售速度較快，這波房市景氣連外圍的蛋白、蛋殼區都表現亮眼，特別是新北市的新莊，除了生活機能完整的上新莊舊市區商圈，包括副都心、頭前、塭子圳重劃區，都成為建商推案必爭之地。部落客「沐沐的吃喝玩樂生活日記」近期前往新莊「新泰美」賞屋，得知該建案不到4字頭的超低總價和室內高坪效後，不禁大呼難得。

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▲「新泰美」主打正新莊門牌，每坪成交價不到4字頭，還能享有專業飯店式管理。（圖/資料照片）

× ▲「新泰美」主打正新莊門牌，每坪成交價不到4字頭，還能享有專業飯店式管理。（圖/資料照片）

部落客「沐沐的吃喝玩樂生活日記」平常就有關注三重、蘆洲、新莊一帶的房子，但受限於預算考量，三重的房屋只能敬謝不敏，近期她在自己鍾意的生活圈中看到開價三字頭、主打新莊正門牌、超高坪效僅750萬起的建案，立刻前往賞屋。該建案為茂德建設於新莊新重劃推出的主打新案「新泰美」，室內規劃有17-19坪的兩房、約23坪的2+1房及26-32坪的三房，皆採專業飯店式的管理方式，「沐沐的吃喝玩樂生活日記」也大讚整體是非常有品味的精品輕豪宅。此外在空間配置和室內動線的安排都相當得宜，坪數雖然不大，卻有高坪效的居家範圍。

▲「新泰美」坪數和房型選擇多元，部落客「沐沐的吃喝玩樂生活日記」即推薦親子家庭參觀三房格局。（圖/資料照片）

× ▲「新泰美」坪數和房型選擇多元，部落客「沐沐的吃喝玩樂生活日記」即推薦親子家庭參觀三房格局。（圖/資料照片）

不管是單身的小資族，或是有孩子的小家庭，「新泰美」多樣的坪數和房型選擇，都能滿足需求。「沐沐的吃喝玩樂生活日記」即以身為單身小資女的自己為例，她表示，兩房的價格較合適，且空間規劃精緻優雅，即使是女生獨居也無需因為房子太空曠，而住得心驚，對單身貴族而言，若把另一間房改成工作室或衣帽間，就能讓主臥有更多可運用的空間，也不會有房間閒置的問題。家中如果有長輩的考量，三房格局，室內較寬敞，也有獨立的廚房空間和陽台，有孩子的話，更可以將最後一間房規劃成孩子臥室或書房，相當適合親子家庭。



▲「新泰美」周邊機能相當便利，鄰近新泰、中平及幸福三大商圈，吃喝玩樂都可滿足。（圖/資料照片）

× ▲「新泰美」周邊機能相當便利，鄰近新泰、中平及幸福三大商圈，吃喝玩樂都可滿足。（圖/資料照片）

除了服務人員的解說外，「沐沐的吃喝玩樂生活日記」也親自在周邊走訪。「新泰美」鄰近新泰商圈、中平商圈及幸福商圈，行車約3-5分鐘可到IKEA、COSTCO和宏匯廣場，生活機能相當便利，「沐沐的吃喝玩樂生活日記」也忍不住分享，對愛逛街的她來說這些都是大加分；交通部分，可直上65快速道路，銜接三高、三快、三捷，串聯大台北地區毫不費力，若是在內湖或南港上班的住戶，走國道一號約15分鐘直達內湖科技園區，多5分鐘即可到達南港經貿園區，亦十分便捷。

▲行車約3-5分鐘，即可從「新泰美」抵達新莊IKEA。（圖/資料照片）

× ▲行車約3-5分鐘，即可從「新泰美」抵達新莊IKEA。（圖/資料照片）

莊近期擁有多項建設優勢，如三捷話題、宏匯廣場及各重劃區等，吸引許多購屋者關注，進而推升房價。「新泰美」雖坐擁正新莊門牌，成交價不到4字頭，低總價、高坪效的訴求和中環大道首排、優質飯店式管理的頂級享受，無怪乎「沐沐的吃喝玩樂生活日記」看屋後也心動不已。



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