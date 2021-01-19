桃部院內感染已9人染疫 陳時中：強勢變異病毒株
記者劉雅文/台北報導
2021-01-19 16:37:32｜2021-01-19 16:37:43
部立桃園醫院爆發院內群聚感染事件，加上今（19）天新增4名接觸者染疫，短短8天已經累積9人確診，而根據指揮中心的研判，這起院內群聚的感染源頭，是來自案812的美國境外移入個案，指揮官陳時中表示，這個感染病毒和先前第一波病毒完全不同，屬於「強勢病毒」。
隨著染疫個案持續增加，有媒體提問，是否意味感染變種病毒？陳時中則回應，這一次在部桃造成傳染的病毒株，是基本變異的病毒株，跟最初第一波疫情的病毒株不一樣，屬於目前全世界流行的「強勢病毒株」。陳時中也解釋，目前美國的感染者，大部分都是感染這個強勢病毒株，它已經存在很久了，並非大家關心的南非或英國變種病毒。另外針對院內感染，指揮中心在部桃成立前進指揮所，醫療應變組副組長羅一鈞表示，前進指揮所由醫福會執行長王必勝擔任指揮官，也有設置副指揮官，以及七個分組，參與採檢人力調度，病人及家屬動態感染管制、及民眾關懷，要加強對於染疫醫護及家屬的關懷。
另外羅一鈞還提到，指揮中心有成立關懷組，要加強對於染病醫護人員做電話關懷，也了解他們的相關需求，目前相關醫護身體跟心情都還是ok的，雖然部分可能會有點沮喪，但在相關人員的關懷支持下，都能平復。另外針對部桃要移出病人，也有病房調動的分組，針對一般民眾有就醫需求，也設有動線管理組。
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