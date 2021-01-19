影／停辦台灣燈會 蘇貞昌：絕不容有任何地方有破口
記者陳志仁/新北報導
2021-01-19 17:04:22｜2021-01-19 17:34:27
衛福部部立桃園醫院新冠肺炎群聚感染的情形持續擴大，考量防疫的前提下，行政院今(19)日下午宣布停辦台灣燈會；對此，行政院長蘇貞昌強調，國內陸續發生幾起本土的病例，在如此嚴峻的疫情下，希望大家一條心，一起防疫第一。
蘇貞昌今日下午出席「109年鳳凰獎楷模表揚典禮」的活動，會前針對因疫情持續的擴大，而停辦「台灣燈會」的議題受訪；蘇貞昌表示，燈會是幾十年來，受國人、國際重視的大活動，但面臨國際疫情的險峻，加上國內陸續發生幾起的本土病例，讓大家更為戒慎恐懼，如此嚴峻的疫情下，如何做到防疫第一，也特約請交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、新竹市長林智堅及內政部次長，大家一起商談、琢磨，怎麼樣做才能做到最好。 至於台北市長柯文哲明(20)日早才決定是否停辦「台北燈會」，會擔心出現防疫的破口？蘇貞昌指出，在如此嚴峻的疫情下，希望大家一條心，一起防疫第一，才能持續撐、守住的國人安全，「我們絕不容有任何地方有破口！」像衛福部部立桃園醫院的醫療團隊撐住1年多，且20%的確診病患都在這裡照顧；國外的疫情愈來愈險峻，且病毒的變化也很快，請國人同胞一定要繃緊神經、不能大意，讓台灣被世人羨慕的成績、安全能夠繼續維持。
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