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中國新一波疫情　無症狀感染者特別多

中央社

2021-01-19 18:33:16

中國疫情/中國大陸/新冠肺炎/新冠疫情/COVID19/新冠病毒
▲中國近來爆發新一波新冠肺炎疫情，出現大量無症狀感染者。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者邱國強北京19日電）中國河北、黑龍江、吉林等省近來爆發的武漢肺炎疫情，出現大量的無症狀感染者，其中包括吉林的「一傳百」超級傳播者，成為這波疫情的特徵。且無症狀感染者的傳染性相對較強。
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據官方通報，中國18日新增118例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，其中本土病例占106例，吉林、河北、黑龍江又各占43、35、27例，北京1例；此外，無症狀感染者也新增91例，其中80例為本土病例。
環球時報報導，中國每天新增的無症狀感染者居高不下，加上吉林日前出現的「一傳百」超級傳播者也屬無症狀感染者，使得無症狀感染者成為中國這波疫情的特徵及防控重點。

河北省疾控中心對此表示，大量的無症狀感染者，主要來自密切接觸者、疫情調查、暴露人群，以及曾赴疫情傳播區旅行和居住等4類人群。

同時，無症狀感染者也具有傳染性，尤其是處於潛伏期的無症狀感染者，在發病前1至2天和發病初期，傳染性都相對較強。但他們因為沒有任何明顯症狀，很少主動就醫，病毒傳播力卻不遜於確診病例，成為中國這波疫情防控的一大挑戰。

北京佑安醫院感染科副主任醫師李侗表示，無症狀感染者的呼吸道病毒並不一定比有症狀病例少，傳播能力取決於自身病毒量多少及飛沫傳播力。像是吉林的超級傳播者就是一名培訓講師，即使不咳嗽，說話也能散播病毒。

吉林省疾病預防控制中心應急辦公室主任趙慶龍則說，吉林出現黑龍江輸入病例後，第一時間開展大規模篩查，這使吉林的病例都處於感染早期，其中無症狀感染者比較多，但預料會逐漸轉為確診病例。
一名中國匿名專家認為，中國最近頻頻出現無症狀感染者，是因官方透過更及時的檢測，在還沒有發病的早期就發現這些無症狀感染者，是「檢測量大了」，並非感染者絕對人數上升。（編輯：繆宗翰）1100119
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