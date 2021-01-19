張景森批公廁都搞不好 林佳龍：有很大改善空間
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-19 17:44:46
交通部觀光局昨（18）日舉辦「2021疫後觀光轉型論壇」，行政院政務委員張景森在會中批評，台灣國旅已成低品質的代名詞，「民眾出門就塞車，連公廁也搞不定」，這番言論引發議論。交通部長林佳龍今天下午受訪時坦言，公共設施的更新都有在做，但還有很大改善空間。
林佳龍下午前往行政院，偕同政院秘書長李孟諺、新竹市長林智堅一同宣布2021台灣燈會停辦的消息。會後林佳龍針對張景森的「公廁說」表示，還有改善空間。林佳龍說，交通部針對公共設施包括廁所的改善，都持續進行中。在疫情期間，也有補助業者更新設備，像是27個觀光遊樂園，最多可以補助3千萬，業者這些年也投入很多，特別是穆斯林觀光。而交通部所屬的公共設施，如國道休息區、機場、風管處等，設備都有很大的更新。
林佳龍也說，相關設備的更新有在做，但還有很大的改善空間，還要更努力，應加速讓公共設施特別是廁所，可以更快、更大規模提升。李孟諺也補充說明，行政院長蘇貞昌跟林佳龍日前到基隆港視察交通部正在改善的郵輪遊客服務中心，從原本比較老舊的設施改善得比較美輪美奐，跟城市港區觀光結合，這都是疫情期間在做的觀光設施改善，希望迎接疫情過後吸引國內外的觀光客，提升品質。