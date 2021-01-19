影／時力質疑石木欽調查報告 蘇貞昌：證據到哪就辦到哪
記者陳志仁/新北報導
2021-01-19 17:46:35｜2021-01-19 18:35:59
司法院與法務部18日分別公布公務員懲戒委員會前委員長石木欽案的行政調查報告，時代力量立法院黨團今(19)日召開記者會，要求公布調查報告所有內容，以昭公信；行政院長蘇貞昌今日受訪時認為，「證據到哪裡就辦到哪裡，以彰顯司法的正義！」
蘇貞昌今日下午出席「109年鳳凰獎楷模表揚典禮」的活動，針對有立委跳出來質疑，司法院與法務部都以宴請、受贈的次數，作為要不要來調查的標準，恐讓全民對司法失去信心的看法？蘇貞昌回應，國人相信司法，給司法人員這麼多的禮遇、優遇制度，及給司法與相關人這麼多尊重的情形下，卻還發生令人痛心的情況。蘇貞昌強調，目前全案已由司法院、法務部偵辦中，如果有任何違法亂紀的事情，「證據到哪裡就辦到哪裡，以彰顯司法的正義，還人公道，也遏止過去種種不好的事情」，希望司法能夠真正做到讓國人信任、能夠符合國人期待。
公務員懲戒委員會前委員長石木欽案與富商翁茂鍾不當接觸的風波愈滾愈大，從翁茂鍾被查扣的筆記本中，詳列與40多名司法、檢調高官有不當餐敘、球敘、收禮及買股票；甚至連新北市長侯友宜都被牽扯其中，堪稱台灣司法史上最大的醜聞。