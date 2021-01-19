兩大亮點！台灣首家純網銀開業 樂天銀引進日本會員制
記者顏真真/台北報導
2021-01-19 18:02:33
樂天國際銀行取得台灣近30年來第一張新發的銀行執照，並於今（19）日正式對外營運，也是國內3家純網銀中，唯一正式對外營運且股東具有純網銀實戰經驗的銀行。值得注意的是，樂天國際商銀也將日本樂天銀行的「快樂會員制度（Happy Program）」引進台灣，客戶開戶即自動享有會員優惠，並與日本同步享有「樂天點數平台」，完成特定銀行交易即可自動累積點數、折抵特定消費，累積的點數還可兌換至日本使用，亦首推新台幣7天定存，提供新台幣活存牌告年利率10倍的定存年息優惠。
純網銀和一般銀行最大的不同在於「沒有分行」。樂天國際銀行表示，只要有網路，客戶都能透過手機或電腦在線上完成。同時，在正式營運初期，樂天國際銀行首先提供線上開戶、靈活定存、APP轉帳、貸款即時評估等服務，在完成開戶後，金融卡會直接寄送到府，登入網路銀行或App即可啟用卡片，卡片可於國內及國外提款，在日本ATM可直接提領日幣，同時日本提款可依會員等級享有免手續費的優惠。此外，樂天國際銀行也提供24小時的真人在線客服，讓客戶可以選擇自己喜歡的方式，透過文字、電話或視訊與客服人員溝通，除了滿足客戶的不同需求，也為純線上服務注入滿滿的人情味。
至於首家純網銀開業有何亮點？樂天國際商銀祭出「快樂會員制度(Happy Program)」和「樂天生態圈」兩大金融創新引擎，根據客戶存款和的交易數據區分出5個會員等級，不同會員等級可享有專屬金融手續費減免及生態圈優惠。
過去點數經濟在銀行的應用，常見在信用卡消費累積紅利，樂天國際銀行則提供經常性的轉帳、提款等特定金融需求，也能累積點數。舉例來說，VIP以上的會員等級只要完成一筆指定交易，即可累積3點樂天點數，1點等於新台幣1元。假設進行一筆台幣1000元的跨行轉帳交易，被收取10元的交易手續費，可獲得樂天點數3點，相當於30%的回饋。同時，樂天國際銀行亦首度推出新台幣7天定存，提供相對於樂天國際銀行新台幣活存牌告年利率高達10倍的定存年利率，對於有資金需求的客群則全程線上作業的信貸評估，只要先完成開戶，當有信貸需求時即可線上申請，信貸年利率1.99%起，最快1分鐘內即可獲得快速又明確的評估，至3月底開辦費也有優惠。