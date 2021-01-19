高雄與法國在台協會合作打造XR產業實踐場地

高雄市和法國在臺協會、法國新影像藝術節今（19日）再度簽署合作新協議，延續2年的雙邊XR人才交流合作計畫，針對XR內容、創作者、策展人才、產業人士創造國際交流機會，欲打造高雄成為XR產業實踐場地。

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法國在台協會主任公孫孟今（19）日拜會高雄市長陳其邁，除了針對經貿、交通、文化、科技等領域交換意見，也簽署合作新協議。市長陳其邁指出，高雄獲得中央支持亞洲新灣區發展「5G AIoT創新園區」，未來高雄的5G加速發展將成為XR產業最強力的後盾，感謝法國在臺協會一直以來對於高雄發展XR產業的肯定和支持，也希望透過交流，臺灣原創XR技術、內容創作和發行映演上都可以有所突破。

▲ 本次合作領域從原有的VR產業擴大為XR產業。（圖／高市文化局提供）

107年11月首度簽署三方合作協議，過去兩年邀請多位法國VR產業專家至高雄進行交流合作，並透過專題論壇或工作坊課程為臺灣創作者和產業人士帶來新的想法；「高雄VR FILM LAB」團隊亦受邀至法國進行策展交流，使「高雄XR無限幻境」逐漸成為臺灣XR沈浸式內容的指標展演，其中108年法國新影像藝術節特別規劃「Taiwan Focus單元」，邀請臺灣原創VR內容做主題放映，如失身記、留給未來的殘影、主播愛你唷等作品，均獲得法國觀眾好評。