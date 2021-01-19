「韓版王祖賢」離婚後遭網路霸凌　嘆：不敢輕易去愛

有「韓版王祖賢」之稱的朴恩惠，在經典韓劇《大長今》裡飾演李英愛的好姊妹「連生」一角走紅，還曾來台與F4的周渝民合作拍過偶像劇《深情密碼》。2018年，她與企業家金漢燮的10年婚姻畫下句點，卻莫名遭酸民留言霸凌，甚至閃過輕生念頭，多虧一對雙胞胎兒子，讓朴恩惠勇敢地活下去。

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42歲的朴恩惠在當紅之際，於2008年4月宣布與大4歲的企業家金漢燮結婚，同年7月公布懷孕，卻不幸流產，一度很沮喪。直到兩年後再次懷孕，在2011年8月產下雙胞胎兒子。

當外界都認為朴恩惠過著幸福美滿的日子時，她突然於2018年9月宣布與金漢燮結束10年婚姻，承認與前夫「個性不合、價值觀不同」，雙方認真思考與溝通下，理性分開；而她獲得雙胞胎兒子們的撫養權。

離婚2年多之後，身為單親媽媽的朴恩惠，努力在演員和媽媽的角色中取得平衡，也經常獲得粉絲的加油打氣。她曾在社群平台Instagram上寫下育兒的辛酸歷程：「在育兒過程中，一直都是辛苦且無止境的。突然間，看見孩子跟嬰兒時期比較時，感覺非常開心。是啊，他們長大很多，讓我感到欣慰。」





但她曾上節目透露離婚後也遭受過網路霸凌。坦言曾為離婚一事感到痛苦，要不是有孩子，可能不能走下去。她說：「離婚明明是私事，卻被指指點點，每天都因為網友惡意留言而感到疲憊。」甚至腦海中多次浮出輕生念頭，可是她只要想到如果她走了，一對雙胞胎該怎麼辦，才沒有做出儍事。





朴恩惠離婚後，仍在思考「什麼是愛」，也不知一段感情能走多遠，也變得不敢輕易去愛，將重心全部放在工作與小孩上，至於感情就看緣分了。

▲朴恩惠離婚後，仍在思考什麼是愛。（圖／朴恩惠Instagram ）

▲朴恩惠有「韓版王祖賢」之稱。（圖／朴恩惠Instagram）