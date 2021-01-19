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高雄燈會、大型活動取消辦理　防疫準備工作全面升級

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-19 18:28:52

防疫準備工作升級，高雄市長陳其邁宣布取消今年的高雄燈會活動。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲防疫準備工作升級，高雄市長陳其邁宣布取消今年的高雄燈會活動。（圖／記者鄭婷襄攝）
因應國內疫情升級，高雄市政府今（19）日下午臨時召開應變會議，並請四家醫學中心、六家區域醫院，跟民生醫院的院長、副院長一同召開記者會，防疫準備工作升級，高雄市長陳其邁宣布高雄燈會活動取消，另新春發福袋、市府團拜、尾牙，及千人以上的大型活動都取消，各大商圈市集也禁止試吃、試用。
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高雄市長陳其邁表示，很抱歉造成大家的困擾，因應部立桃園醫院院內感染，高雄市也必須把防疫的標準再往上調高，從邊境到社區，再到醫療院所，醫療院所是所有防疫的最後的堡壘，堡壘絕對不能被攻破，所以務必拜託市民朋友能夠全力的配合，若一定要到醫院的時候，也能夠遵守相關法令規定。
▲高雄市長陳其邁、衛生局長黃志中，以及高雄四家醫學中心、六家區域醫院，跟民生醫院的院長、副院長一同召開記者會，宣布防疫準備工作升級相關作為。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁、衛生局長黃志中，以及高雄四家醫學中心、六家區域醫院，跟民生醫院的院長、副院長一同召開記者會，宣布防疫準備工作升級相關作為。（圖／記者鄭婷襄攝）
現場醫療院所代表、長庚醫院副院長盧勝男則發布高雄110年採檢醫院與隔離醫院感管強化作為，盧勝男強調，主要分為4大項，第1個就是要增加「醫護人員的健康管理機制」，如果醫護人員出現呼吸道症狀，或者味覺異常等相關症狀，應通報所屬單位並回本院就醫，不可自行就醫；此外COVID-19的確診病人由專責醫師照顧，專任醫療小組醫師不要再有門診、會診等其他的醫療業務，並避免參加會議，必要時改以視訊參加。

而「醫院的探病與陪病的規定」，限定每1床1位陪病者，採預約制，依各院規定預約，並禁止自主管理的健康管理的民眾到醫院陪病或探病；探病每日固定兩個時段，每個時段一個小時，讓每一次最多2名訪客，訪客必須要刷健保卡確認接觸史，還有包括「環境控制」、還有「強化通報」等，都有相當的措施。

陳其邁說，今天高雄仍有4200多位民眾正在進行居家檢疫，除了每天都會打電話抽查，還有電子圍籬，民政局、里幹事，還有我們的外事、警察所組成的居家檢疫的團隊都有在固定抽查，目前也已責成衛生局額外加強在居家檢疫的抽查。

▲高雄110年採檢醫院與隔離醫院發布新的感管強化作為，加強「醫護人員的健康管理機制」、「醫院的探病與陪病的規定」、「環境控制」，與「強化通報」。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄110年採檢醫院與隔離醫院發布新的感管強化作為，加強「醫護人員的健康管理機制」、「醫院的探病與陪病的規定」、「環境控制」，與「強化通報」。（圖／高雄市政府提供）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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