影／張景森批連公廁也搞不定 蘇貞昌：應該不是這個意思
記者陳志仁/新北報導
2021-01-19 18:32:51｜2021-01-19 19:57:39
交通部觀光局昨(18)日舉辦「2021疫後觀光轉型論壇」，行政院政務委員張景森在會中批，台灣國旅的品質不好，民眾出門就塞車、連公廁也搞不定，引發各界的熱議；行政院長蘇貞昌今(19)日表示，他(張景森)應該不是這個意思，只是希望更好。
蘇貞昌今日下午出席「109年鳳凰獎楷模表揚典禮」的活動，被問及張景森批「台灣國旅的品質不好，民眾出門就塞車、連公廁也搞不定」的看法？蘇貞昌連忙緩頰的說，「不會啦！」張景森應該不是這個意思，因為這幾年來都是他在督導、督管交通部觀光的業務，他自己本身也上山、下海到處走，有什麼狀況應該他很了解、會督管好，「他應該不是這個意思，只是希望更好。」針對蘇貞昌18日去桃園龜山視察，但桃園市長鄭文燦卻沒陪同，引發外界質疑是因與罷王（王浩宇)案有關？蘇貞昌回應，18日的動工典禮，是交通部郵件投遞中心、人員訓練中心，連交通部長林佳龍也都沒到場，不一定要誰到場，桃園市副市長有到場，並不是說一定通通要到場；最重要的是，交通部郵政公司重要工程的動工典禮，桃園市有派副市長來已經很好了。
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