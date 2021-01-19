全球「最安全航空」名單出爐 阿聯酋奪冠、長榮獲第9名
記者陳致宇／台北報導
2021-01-19 18:31:41｜2021-01-19 18:31:54
國際航空專業雜誌 AERO International 日前公布德國航空安全資料中心 JACDEC （ Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre ） 2021 年全球前 20 大最安全航空公司排名，冠軍由阿聯酋航空奪下，第 2 名、第 3 名則是阿提哈德航空及酷航，台灣的長榮航空則是獲得第 9 名佳績。
JACDEC 為德國專業航空安全資料分析機構，每年依全球各大航空公司之飛行年數、機隊年齡、航班起降次數、近 30 年來航機意外事故統計，以及國際航空運輸協會（ IATA ）的飛安稽核結果等 33 項標準進行評比，遴選出全球 100 家最安全航空公司，該評比之資料分析廣為各大航空公司引用參考。長榮航空總經理孫嘉明表示，全球航空產業在新冠肺炎疫情面臨了巨大的挑戰，除了努力維持基本運能，對於飛航安全的要求與訓練也從未鬆懈。除獲得 JACDEC 肯定外，日前獲得澳洲航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 評選為全球前 20 大最安全航空公司第 6 名，全體員工皆深感榮耀，未來也將繼續「追求安全、絕不妥協」的理念，讓旅客在每一趟飛行都是安心的旅程。
JACDEC 2021 年全球前 20 大最安全航空公司名單
1.阿聯酋航空
2.阿提哈德航空
3.酷航
4.歐洲航空
5.芬蘭航空
6.荷蘭皇家航空
7.泛航航空
8.阿曼航空
9.長榮航空
10.捷藍航空
11.國泰航空
12.捷星航空
13.易捷航空
14.Jet2航空
15.挪威穿梭航空
16.愛爾蘭航空
17.達美航空
18.西捷航空
19.伏林航空20.首都航空