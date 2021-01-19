陳柏惟罷免聲量竟勝黃捷 快析輿情：反萊豬成罷免主因
新頭殼newtalk
2021-01-19 19:58:13
繼桃園市議員王浩宇在16日遭到罷免後，接下來大家關注在高雄市無黨籍議員黃捷罷免案。由於台灣基進黨陳柏惟亦遭到藍營立委點名在「割萊委」名單內，根據《TPOC台灣議題研究中心》今（19）日透過QuickseeK快析輿情資料庫分析指出，「陳柏惟在16日後網路聲量一瞬間暴漲9倍，討論聲量大勝罷免案進入倒數的黃捷。」
上週六王浩宇罷免案通過後，黃捷與陳柏惟接連遭到藍營點名，討論度隨之攀升。QuickseeK快析輿情資料庫分析顯示，自從國民黨台北市議員羅智強在18日點名陳柏惟後，網路聲量竟然在1日內快速上升9倍，當日聲量還超過黃捷，成為近期罷免話題討論度最高的政治人物。事實上，陳柏惟一直以來都被外界看作最會經營社群媒體的政治人物，在罷王前立委聲量排名陳柏惟僅排名第9，回顧上次受到關注的是去年11月立法院丟豬肉臟事件，如今因為罷免議題再度受到關注的陳柏惟，可以說並非一件好事。
根據《QuickseeK快析輿情》指出，近三個月內罷免相關議題中，大多與「反萊豬」相關，兩者關聯日益漸增，疑似成為被罷免的主因。關於民進黨政府開放萊豬進口一事，藍營頻頻藉由「割萊委」作為宣洩窗口。黃捷罷免是否會通過，團隊內部日前正在評估要以冷處理還是要動員，若綠營全力支持下有機會逃過被罷免的命運，不幸遭做成民進黨反萊豬罷免，恐對黃捷不樂觀。
新聞來源為Newtalk 新頭殼