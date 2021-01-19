影／部立桃醫352醫護隔離 桃市府：要就醫可找這6家醫院
記者呂炯昌/桃園報導
2021-01-19 19:20:36｜2021-01-19 19:22:22
衛生福利部立桃園醫院院內群聚感染持續擴大，截至今（19）日已有9例新冠肺炎確診個案。為了避免疫情蔓延，部立桃園醫院啟動清空計畫，要將醫院內所有人清空，樓層管制，國軍也派出化學兵全面消毒，隔離醫護人員。桃園市政府表示，由於352名醫護人員必須隔離，導致醫護能量下降，目前缺口將由6家區域醫院填補。
部立桃園醫院感染擴大，桃園市長鄭文燦下午舉行緊急記者會，宣布新春團拜、走春、發福袋、桃園燈會等大型群聚活動全部停止，下令八大場所全面戴口罩、市場除攤商與客人要戴口罩，也全面禁止試吃、試用。桃園市衛生局長王文彥表示，部立桃園醫院有352醫護人員遭到隔離，目前缺口已經完整聯繫桃園另外6家區域醫院，包括台北榮總桃園分院、聖保祿醫院、敏盛醫院、聯新國際、國軍醫院、天晟醫院等6家醫院，這些醫院三個星期內會24小時內彌補急重症的缺口。
王文彥也表示，長庚醫院是基地醫院，目前待床已經到160床，為了保持醫院量能，會優先處理心臟急症、心血管急症、中風，至於一般像是敗血症、肺部疾病可以往其他六家醫院看病。王文彥也呼籲這段時間內，民眾出入八大場所要戴口罩，沒戴口罩將會被裁罰，其他地方也都要戴，市府也提供特殊減壓專線，在疫情開始時，桃市衛生局就設立專線033340935分機3069，有專業心理社工師提供情緒支持。