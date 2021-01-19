影帝工作不收錢 向東方神起允浩喊話「我不會讓你丟臉」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-01-19 19:48:58
韓團「東方神起」成員允浩睽違1年7個月發行專輯《NOIR》，同時舉辦線上記者會，找來隊友昌珉擔任主持人。他新作主打歌MV更找來影帝黃晸玟出演，對方為了允浩無酬勞力挺，更喊話不會讓他丟臉，讓允浩十分感動。
「NOIR」是黑的意思，也代表電影題材中的「黑色電影」，允浩把人生感受到的喜怒哀樂，以電影化的方式呈現在專輯中，自己從專輯企劃開始參與，考慮到共鳴和流行的元素，努力將自身的價值觀融入在內，所以才會花了很長一段時間準備。 主打歌曲《Thank U》講述將網路上的嘲弄化為成長的養分，允浩表示：「雖然有些人會說我的壞話，但這也能成為我的Idea，我覺得這是超越自我很重要的方法之一，（用音樂表達）是屬於我的正面突破法，我也愉快地享受著。」
主打歌MV更請到影帝黃晸玟與演員LEE JUNG HYUN出演，黃晸玟更是無償演出，允浩很感謝兩位演員爽快答應邀約，黃晸玟也表示：「因為是你用心製作的專輯，我也會努力不讓你感到丟臉！」孫浩俊、EXO伯賢、SHINee泰民、DinDin等人也特地傳訊，為允浩加油打氣。《NOIR》已在台數位發行。