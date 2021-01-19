台南大型活動目前仍照常舉辦 黃偉哲：擬妥警戒作為計畫
記者鄭婷襄/台南報導
2021-01-19 18:53:21
台南市長黃偉哲今（19）日主持第31次COVID-19（新冠肺炎）一級指揮中心會議時說，台南因超前部署得宜，大型活動目前仍決定照常舉辦，各局處已擬妥阻絕社區傳染的第二級警戒作為計畫，並會落實稽查夜市、大型賣場攤區是否設置隔板、人流是否配戴口罩、一律禁止試吃。
台南市長黃偉哲在會議中指出，由於年關將近，台南市在春節期間的大型活動不少，但因目前台灣疫情尚屬在可管控的階段，台南也因超前部署得宜，大型活動目前仍決定照常舉辦，但這些大型群聚場所，包括年貨大街、百貨公司美食區盡量不要在封閉室內，百貨公司美食區試吃一律停止，美食區、飲食區一定要用隔板，若疫情再嚴峻，不排除停止在美食區的用餐區域。而在戶外夜市部分，黃偉哲則說，用實名制進入夜市的措施尚在考量中，但要求進入夜市的民眾一定要戴口罩，勸說不聽就要開罰，攤商更要全程戴口罩，用餐區也一定要用隔板，「病毒只分社交距離，不分人際關係」因此台南不管是夜市、或是公家辦理的年貨大街，都要從嚴來考量。
至於外界關切的鹽水蜂炮是否如期舉辦，黃偉哲認為，目前還有40天的時間，會視情況機動調整，很多民眾在民俗上認為蜂炮能驅除疫病，去年的鹽水蜂炮也沒有停辦，能夠把防疫的工作跟民間重要去除疫病的習俗兼容並蓄，是台南最高的目標。
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