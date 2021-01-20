快訊／部桃群聚擴大 案839護理師家人「陰轉陽」確診
記者劉雅文/台北報導
2021-01-20 14:04:59｜2021-01-20 14:16:35
部立桃園醫院爆發院內群聚感染事件，僅8天時間已經累積9人染疫，中央流行疫情指揮中心今（20）天召開例行記者會，指揮官陳時中再度捎來壞消息，國內新增1例本土COVID-19確定病例(案870)，為案839家人。
指揮中心表示，案870曾與案839同住，1月11日匡列為案839接觸者後進行居家隔離，1月12日採檢結果為陰性；個案1月18日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫並再次採檢，於今日確診。因個案發病前2日至住院隔離前均在居家隔離，未與他人接觸，故無匡列接觸者。指揮官陳時中表示，案870是案839的祖母，他們同住在一起。指揮中心指出，昨日公布之案869(越南籍看護)，經進一步調查，個案於雇主住院期間，均在醫院照顧雇主，1月7日案838曾至病房為其雇主治療。個案於1月13日雇主出院後，持續於雇主家中照顧雇主，未外出且無其他人來訪；個案1月16日起陸續出現痠痛、全身倦怠及咳嗽症狀，18日由雇主家人帶至醫院採檢，於昨日確診。已匡列個案接觸者共8人，包括雇主、雇主之同住及非同住家人，其中5人已安排居家隔離，將進一步安排採檢。
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