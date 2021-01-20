桃園院內感染擴大！再添1人中鏢　接觸者採檢結果出爐

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另外案856醫院接觸者，在醫院有接觸病患及陪病者共46名，新增3名檢驗中，43名陰性。院內員工共118名，新增7名檢驗中，109名陰性，2名陽性(案863、案868) 。 社區接觸者19名，皆為陰性。
案863則是接觸病患及陪病者共14名，已採檢14名，12名陰性，2名檢驗中。院內員工共38名，已採檢，1名陽性(案868)，餘37名均為陰性。家人5名，已採檢5名，2名陽性(案864、865)，3名陰性。實習師生11名，新增1名，皆為陰性。其他接觸者1名，已採檢，檢驗結果為陰性。
案864、865接觸者，則是有非同住親屬7名，6名陰性，1名檢驗中（另同住家人已匡列於案863）。職場接觸者17名，15名陰性，2名檢驗中。
案868護理師則是接觸病患及陪病者共7名，已採檢3名，4名待採檢。院內員工共2名，已採檢，檢驗中。社區接觸者則是有家人3名，已採檢，檢驗中，其他接觸者1名，已採檢，檢驗中。
案869社區接觸者，則是同住家人共4名，已採檢，檢驗中。非同住家人4名，1名檢驗中，3名待採檢。
案870社區接觸者，因為他本來是居家隔離對象，所以與案839相同，於1/11開始居家隔離後均未接觸，故不重複匡列。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。