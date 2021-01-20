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桃園院內感染擴大！再添1人中鏢　接觸者採檢結果出爐

記者劉雅文/台北報導

2021-01-20 14:26:13

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲衛生福利部桃園醫院，群聚感染不斷擴大。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
衛生福利部桃園醫院，新冠肺炎群聚案持續擴大，部立桃園醫院院內群聚感染持續擴大，今（20）天又新增一名本土個案，針對個案指揮中心也大範圍匡列接觸者，針對相關接觸者採檢狀況，也陸續出爐。其中案852的社區接觸者，所有接觸的病患及陪病者共80名，新增4名，已採76名，76名為陰性，4名檢驗中。
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另外還有接觸診所及藥局人員7名均為陰性；另新增2名診所患者及陪病家屬，9名均為陰性。實習師生8名，均為陰性。
另外案856醫院接觸者，在醫院有接觸病患及陪病者共46名，新增3名檢驗中，43名陰性。院內員工共118名，新增7名檢驗中，109名陰性，2名陽性(案863、案868) 。 社區接觸者19名，皆為陰性。

案863則是接觸病患及陪病者共14名，已採檢14名，12名陰性，2名檢驗中。院內員工共38名，已採檢，1名陽性(案868)，餘37名均為陰性。家人5名，已採檢5名，2名陽性(案864、865)，3名陰性。實習師生11名，新增1名，皆為陰性。其他接觸者1名，已採檢，檢驗結果為陰性。

案864、865接觸者，則是有非同住親屬7名，6名陰性，1名檢驗中（另同住家人已匡列於案863）。職場接觸者17名，15名陰性，2名檢驗中。

案868護理師則是接觸病患及陪病者共7名，已採檢3名，4名待採檢。院內員工共2名，已採檢，檢驗中。社區接觸者則是有家人3名，已採檢，檢驗中，其他接觸者1名，已採檢，檢驗中。

案869社區接觸者，則是同住家人共4名，已採檢，檢驗中。非同住家人4名，1名檢驗中，3名待採檢。

案870社區接觸者，因為他本來是居家隔離對象，所以與案839相同，於1/11開始居家隔離後均未接觸，故不重複匡列。

▲中指揮中心今（20）日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例(案870)，為案839家人。（圖／NOWnews製作）
▲中指揮中心今（20）日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例(案870)，為案839家人。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心公布院內群聚感染個案的足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布院內群聚感染個案的足跡。（圖／指揮中心提供）
 
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