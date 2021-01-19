經發局攜手19商圈逗陣　高雄過好年24日開跑　

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廖泰翔致詞時感謝各商圈支持高雄市政府，並強調這次「過好年」共有19個商圈一起參加，是歷年參加商圈數最多的一次。他指出，陳市長上任以來交辦的第一件事就是要做好商圈的繁榮跟發展，今年各商圈均發揮創意，推出網紅推銷、主廚上菜、LINEPAY及虛擬實境等各式特色活動及產品，要跟民眾一起過好年，市府也將盡全力提供協助，當大家最好的後盾。
「商圈是市民的大型百貨公司，吃喝玩樂就在高雄！」大高雄商圈總會理事長劉昭智致詞時特別感謝陳市長對商圈的重視，並邀請大家多宣傳高雄的商圈特色及美食。他會後受訪時也呼籲大家有感冒症狀就在家不要外出，來逛商圈務必全程配戴口罩。
高雄市商圈理事長聯誼會主席、南華商圈理事長楊福順也感謝市府去年在美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄」活動，讓周邊商圈、夜市吸收到光亮，大家生意強強滾。他指出，自他擔任總會長以來這次是第一次有19個商圈一起參加過好年活動。
「高雄過好年」邁入第23年，今年包含三鳳中街、鹽埕堀江、哈瑪星、光華夜市、蓮池潭、鳥松家具街、後驛、南華、六合夜市、鳳山三民路、大連街、新鹽埕、青年家具街、忠孝夜市、興中夜市、長明、中央公園、新堀江及南橫三星JSP聯盟等19個商圈均共同參與，希望在年前帶動一波消費人潮、振興商圈經濟。