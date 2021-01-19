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經發局攜手19商圈逗陣　高雄過好年24日開跑　

記者蔡佳宏/高雄報導

2021-01-19 23:00:00

▲高雄市19個商圈逗陣舉辦高雄過好年活動。（圖／高市經發局提供）
▲高雄市19個商圈逗陣舉辦高雄過好年活動。（圖／高市經發局提供）
農曆新年近了，高市經發局聯手三鳳中街等19個在地商圈推出「2021高雄過好年」系列活動，將於24日起從三鳳中街等4處商圈開跑，一路到2月7日。每周末陸續有加菜金、滿額抽、商圈加倍券等好康活動，要吸引民眾前來逛商圈、辦年貨、振興商圈經濟。本次響應的商圈數創下歷年紀錄，活動還將加碼送出38支iPhone12。
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經發局今與19個商圈代表於高市府四維中心舉辦「2021高雄過好年」聯合記者會，共同宣布「過好年」系列活動開跑。各個商圈除了推出各具特色的活動之外，經發局長廖泰翔更宣布加碼提供每個商圈2支、總共38支iPhone12讓大家到商圈消費抽大獎。他提醒，每個商圈的抽獎方式不同，歡迎各位市民朋友可上各商圈的Facebook或是洽各商圈查詢，歡迎大家來高雄辦年貨、拿iPhone、過好年。
▲廖泰翔強調這次「過好年」共有19個商圈參加，是歷年參加最多的一次。（圖／高市經發局提供）
▲廖泰翔強調這次「過好年」共有19個商圈參加，是歷年參加最多的一次。（圖／高市經發局提供）
廖泰翔致詞時感謝各商圈支持高雄市政府，並強調這次「過好年」共有19個商圈一起參加，是歷年參加商圈數最多的一次。他指出，陳市長上任以來交辦的第一件事就是要做好商圈的繁榮跟發展，今年各商圈均發揮創意，推出網紅推銷、主廚上菜、LINEPAY及虛擬實境等各式特色活動及產品，要跟民眾一起過好年，市府也將盡全力提供協助，當大家最好的後盾。

「商圈是市民的大型百貨公司，吃喝玩樂就在高雄！」大高雄商圈總會理事長劉昭智致詞時特別感謝陳市長對商圈的重視，並邀請大家多宣傳高雄的商圈特色及美食。他會後受訪時也呼籲大家有感冒症狀就在家不要外出，來逛商圈務必全程配戴口罩。

▲記者會各商圈展示特色商品。（圖／高市經發局提供）
▲記者會各商圈展示特色商品。（圖／高市經發局提供）
高雄市商圈理事長聯誼會主席、南華商圈理事長楊福順也感謝市府去年在美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄」活動，讓周邊商圈、夜市吸收到光亮，大家生意強強滾。他指出，自他擔任總會長以來這次是第一次有19個商圈一起參加過好年活動。
「高雄過好年」邁入第23年，今年包含三鳳中街、鹽埕堀江、哈瑪星、光華夜市、蓮池潭、鳥松家具街、後驛、南華、六合夜市、鳳山三民路、大連街、新鹽埕、青年家具街、忠孝夜市、興中夜市、長明、中央公園、新堀江及南橫三星JSP聯盟等19個商圈均共同參與，希望在年前帶動一波消費人潮、振興商圈經濟。
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