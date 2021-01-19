力挺醫護！對比SARS「台人不一樣了」　林俊憲揭4字關鍵

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（COVID-19）群聚案持續擴大，中央疫情指揮中心今（19）日宣布新增4例確診病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，累計共有9人染疫，民進黨立委林俊憲今日也指出，對比起17年前SARS的景象完全不同，台灣民眾非但沒恐慌，反而替醫護人員加油打氣，而關鍵就在於「資訊透明」。

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林俊憲在臉書發文，表示「對比17年前的情況，台灣真的不一樣了」。這幾天桃園醫院的疫情不斷升溫，但在醫院外的民眾非但沒有恐慌，甚至還不斷的送物資給這些醫護人員們，幫他們加油打氣，「這跟17年前SARS的景象完全不同。大眾對於流行病的態度已經從害怕躲避轉變為正向面對，其中我認為最關鍵的因素就是四個字『資訊透明』」。

林俊憲也表示，當年SARS中最慘烈的和平醫院封院事件，就是資訊不透明的後果，「那些醫護在毫無準備的情況下突然被關在醫院裡，他們無助絕望的畫面又透過新聞轉播24小時播送給每個台灣人，大家都不知道發生什麼事，都在想自己會不會是下一個？於是疫情雖然沒有擴散，但台灣人的信心全部被摧毀，那年的經濟也受到重創」。



▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者陳聖璋攝，2019.11.09） 他也指出，「所以台灣從和平醫院事件學到了兩個寶貴教訓：第一，流行病防治不只是醫學問題而已，同時還是社會心理學的問題。第二，要讓所有人都加入防疫作戰，就要讓每個人都知道現在發生什麼事。政府知道什麼，民眾也會知道什麼，這就是指揮中心在疫情初期每天開記者會的原因，現在回頭來看，每日記者會的效果遠遠超過原先的預期」。





對於此次桃園醫院疫情擴大，林俊憲也感嘆，雖然不幸但這同時也是一個重要的指標，看台灣是否能夠繼續在疫情演變成持久戰的情況下維持良好表現。而民眾的反應也證明我們是成功的，「大家不再害怕，因為人人都有意識自己是防疫的一份子，疫情自然不容易擴散開來。看到如今台灣人的反應，對比當年SARS的慘烈，台灣真的不一樣了」。（編輯：郭佩蓉）