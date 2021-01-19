影／防疫視同作戰　國防部下令官兵非必要避免前往桃園

衛生福利部立桃園醫院爆發院內群聚感染，截至今(19)日已有9例新冠肺炎確診個案。國軍如臨大敵、

我是廣告 請繼續往下閱讀

部立桃園醫院感染擴大，桃園市長鄭文燦19日下午舉行臨時記者會，宣布市府新春團拜、走春、發福袋、桃園燈會等大型群聚活動全部停止，學校舉行的結業式也取消，改成線上廣播或視訊公布寒假注意事項，會請相關局處立即執行。桃園市政府也下令八大場所全面戴口罩，不遵守將受罰，市場攤商與客人都要戴口罩，也全面禁止試吃、試用。

19日下午，陸軍六軍團33化學兵部隊出動3.5噸載重車1輛、氣霧式消毒機4具、手持式噴瓶3具等裝備進駐部立桃園醫院，並展開全面逐層消毒作業。衛福部今日也宣布分兩天清院，首批院內轉院的120名病患手部可能接觸的隨身物品與轉院車輛，也同步實施高規格的消毒程序。







