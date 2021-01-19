桃醫群聚擴大！蔡英文揭總統府3項調整　再提「防疫3招」

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（COVID-19）群聚案持續擴大，今日更是新增了4例本土病例，累計共有9人染疫，對此，總統蔡英文也在晚間透過臉書發文，除了公布總統府3項調整，也提出「防疫3招」，呼籲民眾保持冷靜，落實防疫，一起克服疫情的考驗。

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蔡英文在臉書發文表示「疫情當前，謝謝大家互相體諒、共同承擔」，今天指揮中心公布醫院感染事件增加四起確診案例，也公布了案例的活動足跡，並請民眾注意相關資訊，若足跡有重疊，就要做好「自主健康管理」。

蔡英文也提到，相信專業，公開透明，一直都是台灣的防疫最高指導原則。相信過去這一年來，大家都看到了。在防疫關鍵時刻，最不需要的就是謠言、猜忌，而應該要共同關注最新的正確資訊。她也呼籲國人，在非常時期，我們同心協力守住疫情防線，「我要特別謝謝最前線的醫院夥伴，在指揮中心『前進指揮所』協調下，陸續將病人外移到其他醫院的隔離病房，落實分流和消毒。我也要謝謝醫療院所之間的協調合作，所有人二話不說，都願意互相扶持，配合調度，一起為台灣撐下去」。





也因應疫情變化，行政院已經對外宣布停辦今年的台灣燈會，許多縣市也加強了防疫措施，蔡英文也揭開總統府所做出的「3項調整」，「1、原訂2/6的總統府大開放活動，宣布取消。2、平日總統府一樓的開放參觀仍維持，但參觀者要填寫健康聲明書並全程戴口罩。3、總統府由各局處自辦小規模聚餐，停辦全府集體尾牙」。



