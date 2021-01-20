過年別再嗑瓜子！老饕曝「4零嘴」超可以囤：送禮也合適

農曆新年將至，不少人已到大賣場或傳統市場採買一小部分年貨，其中「零嘴」也是最多民眾會購買的品項，不過你是否年年都買瓜子、花生，早就吃膩了呢？對此，也有老饕分享「4種零嘴」，不僅家人喜歡，也能當作伴手禮送給親戚朋友。

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根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享，過年囤年貨，別老是買瓜子、花生和橘子，因為這是每個家庭中都能看見的，很多人其實早已吃膩了這些，尤其是小孩子，倒不如換個口味，買這「4種零嘴」囤著，家人還更喜歡，雖然價格可能會比傳統的瓜子、花生要高一些，但其中就有3種適合所有年齡層的人吃，送禮也很體面。

▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享，過年囤年貨，也可以選擇買像是堅果這類的零嘴。（示意圖／取自pixabay ）

第二「巧克力」，過年當然是要甜甜蜜蜜，巧克力口感一般會比較的細膩潤滑，它還會有特殊的香味，尤其是發熱量相對來講比較的高，所以吃的時候要注意控制好量，尤其是小孩子一次性不要給他吃得太多。





第三「蔬果乾」，這些近些年來流行的零食，大部分採用的是新鮮的蔬菜還有水果，它利用真空狀態下脫水，和油炸食品還有膨化食品不一樣的地方是，它雖然吃起來比較的脆，但更為的綠色健康，一般來講，蔬果乾都是食材本身的味道，它因為只是脫水，所以仍然可以保留果蔬中的營養成分以及微量元素。

第四則是「雪Ｑ餅」，這個零食其實可以自己在家裡做，當然不願意動手的話，也可以直接去超市，或者是上網購買，它的特點，鬆脆酥軟，用的食材一般也比較營養，這種零食不僅顏值高，而且真正是老少兼宜。買回來保存的話，記住不要放在溫度比較的高的地方，低溫或者是常溫保存形狀會更好，而且口感也能維持在很鬆脆的一個狀態。（編輯：郭佩蓉）