繼續當全職教授　拜登妻子將賦予第一夫人新義

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俄亥俄州立大學歷史學教授耶里森（KatherineJellison）表示：「大部分的美國婦女得兼顧事業與家庭，歷來第一夫人卻不得如此，或許是時機成熟了，有更多美國民眾認為，第一夫人未全天候在白宮待命也沒什麼大不了。」
當然，對於吉兒的77歲丈夫，也就是擊敗現任總統川普的白宮新主人而言，妻子多年來一直都是他信任的顧問。
身為第一夫人，一般預料她將致力於教育議題與重啟「支持軍隊」（Joining Forces），這吉兒是與前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）在2011年為扶助軍眷而發起的運動。
但她仍是一位教授、母親和祖母，也是拜登大約在50年前遭逢悲慘巨變後，鼓舞他繼續前行的力量。
1972年，拜登遭逢料想不到的重大變故，首任妻子和女兒在一場車禍中雙亡後，他獨自扶養在這起意外倖存的兩個幼子。1951年出生的吉兒則在費城郊區長大，她的父親從事銀行業，從一名辦事員晉升至總裁，母親是家庭主婦。
吉兒遇見拜登時，她正與前夫協議離婚，喪偶的拜登當時是聯邦參議員，每天通勤往返德拉瓦州與華府。
兩人在1977年結婚，吉兒成了拜登兩個兒子韓特（Hunter）與波依（Beau）的「媽」；1981年，拜登家族添了一個女娃，取名艾希莉（Ashley）。
照顧家庭之餘，吉兒同步攻讀兩個碩士學位，最終取得教育博士學位，目前在北維吉尼亞社區學院（Northern Virginia Community College）任教。
吉兒陪著拜登經歷兩度競選總統失利的打擊，而拜登在擔任副總統8年期間，更因長子波依罹癌辭世陷入哀痛，如今終於勝選入主白宮。
拜登在去年8月召開的民主黨全國代表大會 （Democratic National Convention）發表視訊演說，介紹妻子吉兒對這個傷痕累累家庭帶來的影響。他說：「她使我們重新凝聚在一起，她相當堅強且不離不棄。」
2009年，歐巴馬與拜登就任正副總統，吉兒升格為第二夫人，與歐巴馬妻子蜜雪兒聯袂出席許多重要活動，並樹立應對得宜的公眾演說風格。
拜登第3度挑戰入主白宮期間，吉兒是最能發揮關鍵作用，也是最有說服力的拜登分身。
她全力以赴投入選戰，往來奔波於愛荷華與新罕布什爾等提前投票的州，並在最後衝刺階段深入兵家必爭的佛羅里達及密西根等搖擺州，常常現身規模較小的造勢活動，因而成為眾所矚目的焦點。
她不僅使拜登成為溫和派民主黨最認同的候選人，更獲得中間選民和反川普的共和黨人認可。
拜登去年3月在加州洛杉磯舉行造勢活動，有兩名抗議者衝向當時站在台上的他，吉兒奮不顧身阻擋兩人靠近丈夫，彷彿具備了隨扈的本領。
她鎮定地告訴大家：「我們沒事。」
1990年代，吉兒曾在德拉瓦州的威明頓市（Wilmington）一所高中教英文，去年8月的民主黨全國代表大會，她選擇在這所學校的教室裡發表視訊演說，為她丈夫人格、能力與心存良善背書。
「如何讓一個家庭破鏡重圓？」她提到拜登堅持不懈、克服逆境的品格，深信這讓他能對遭逢疫情、大規模裁員與種族衝突磨難的數以百萬計美國家庭感同身受。
吉兒說：「讓國家再次團結亦復如此，藉著愛與諒解，還有涓滴的善行、勇氣及堅定不移的信念。」
丈夫從政生涯中，吉兒一直極力維護自己的家庭，面對川普和其黨羽對拜登的抨擊，她向來剛毅不屈。
如今，她或許正在為即將展開的4年白宮生涯，還有忙碌的教學課表與白宮東廂之外的大小事做準備。
「第一夫人：美國當代第一夫人們的魅力與權力」（First Women: The Grace & Power of America'sModern First Ladies）的作者布洛兒（Kate AndersenBrower）表示：「若吉兒不放棄教書，她將徹底改變人們對第一夫人的期待與設限。」
她說：「我認為兼顧職業與第一夫人的繁重任務很有挑戰性，我也認為，這將拓展我們對第一夫人能力的認知。 」
但耶里森提醒吉兒，恐怕還是得面對那些要求維持傳統第一夫人形象者的撻伐，不過她和布洛兒都同意，改變的時機已成熟。
布洛兒說：「我確信未來總有一天，會出現男性的總統伴侶，而我不認為屆時會有任何人指望他放棄他的職業。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉文瑜）1100120