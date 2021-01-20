「大寒」白天飆28度！週五鋒面來襲　專家曝「降雨熱區」

今（20）天是二十四節氣的最後一個節氣「大寒」，西半部天氣大幅回暖，日夜溫差達15度以上，南部白天高溫可達28度。氣象專家吳德榮指出，明日氣溫將持續回升，北部高溫約28度，中南部則為29、30度，西半部晴時多雲，東半部有局部短暫雨。而到了週五（22日）又有鋒面接近，北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，中南部雲量略增。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，雖然大氣回暖，西半部因「輻射冷卻」作用強，截至5時新竹以南至高雄的平地最低氣溫，仍降至9至10度；而大台北平地最低氣溫則已回升至13度，東半部平地最低亦約在13度。今日西半部晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。天氣大幅回暖，日夜溫差達15度以上，應注意衣著調整！白天起各地氣溫：北部13至26度，中部12至27度，南部13至28度，東部14至25度。明(21)日氣溫續升(北部高溫約28度，中南部29、30度)，西半部晴時多雲，東半部有局部短暫雨。

▲今（20）西半部天氣大幅回暖，南部白天高溫可達28度。週五又有鋒面接近，北部及東半部轉有局部短暫雨的機率。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

根據最新模式模擬，已將原先模擬鋒面醞釀位置向東調整，故其伴隨的明顯降雨，也調整至台灣東側海面，台灣僅受到輕微的影響。吳德榮指出，週五水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，中南部雲量略增。週六（23日）北部好轉為多雲，中南部多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨的機率；下午起氣溫逐漸下降。

至於下週（24）日至週二（26日）則受乾冷空氣影響，各地再轉為晴朗穩定，東半部偶有局部零星降雨的機率；此波冷空氣顯然比前幾波都弱許多，白天陽光下舒適，早晚偏涼微冷。下週一、二，這2天的清晨因「輻射冷卻」效應加成，是否有短暫觸及「大陸冷氣團」（氣象局≦14度）定義的機率？則需再觀察。（編輯：許苡晴）