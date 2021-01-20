「肯定國軍下令避免去桃園！」吳斯懷：應擬局部封城計畫

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前陸軍六軍團指揮官、現任國民黨不分區立委吳斯懷今（20）日表示，部立桃園醫院爆發新冠病毒肺炎院內群聚感染，疫情有擴散趨勢，國防部超前部署值得鼓勵，但仍有細節需要強化，他提出幾點呼籲，包括桃園地區公務單位、三軍部隊、學校暫停來往洽公兩週；桃園地區各公部門，包括陸軍司令部、三軍部隊非急需公務，暫停至中央部會洽公兩週；桃園地區民眾每天跨區上班、上學，應加強防護措施；盡可能取消各類大型群聚活動。
針對全國防疫措施，吳斯懷也建議近期各部會官員、國會聯絡人員，密集進出立院說明預算，應精簡人員，嚴格進出管制、全國防疫醫療資源包括軟硬體儘早完成整備、預擬局部或區域封城計畫，以免臨事慌亂、定期公布疫情變化，公開透明，避免民眾猜疑，造成人心惶惶。
國民黨立委曾銘宗也肯定國防部下令官兵非必要避免去桃園，可以確保國軍身體健康，不過他也認為國防部與中央流行疫情指揮中心下命令之前要先跟民眾說清楚、講明白，以免引發民眾不必要的恐慌。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。