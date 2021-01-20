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「肯定國軍下令避免去桃園！」吳斯懷：應擬局部封城計畫

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-20 10:48:43

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲衛生福利部立桃園醫院爆發院內群聚感染，也引發社區感染。國防部下令國軍官兵非必要避免前往桃園。（圖／記者李春台攝）
衛生福利部立桃園醫院爆發院內群聚感染，截至昨(19)日已有9例新冠肺炎確診個案。由於去年敦睦艦隊磐石艦群體染疫重創國軍形象，國軍防疫視同作戰，國防部昨日晚間下令官兵非必要避免前往桃園。國民黨立委對於國防部的決策表示肯定。
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國防部發言人史順文回應表示，這是國軍疫情指揮中心因應國內疫情發展的狀況，提供對國軍各單位的防疫建議，若非必要，官兵應減少進入桃園地區的公共設施及公共場所，若需前往，請妥採個人防護作為。
前陸軍六軍團指揮官、現任國民黨不分區立委吳斯懷今（20）日表示，部立桃園醫院爆發新冠病毒肺炎院內群聚感染，疫情有擴散趨勢，國防部超前部署值得鼓勵，但仍有細節需要強化，他提出幾點呼籲，包括桃園地區公務單位、三軍部隊、學校暫停來往洽公兩週；桃園地區各公部門，包括陸軍司令部、三軍部隊非急需公務，暫停至中央部會洽公兩週；桃園地區民眾每天跨區上班、上學，應加強防護措施；盡可能取消各類大型群聚活動。

針對全國防疫措施，吳斯懷也建議近期各部會官員、國會聯絡人員，密集進出立院說明預算，應精簡人員，嚴格進出管制、全國防疫醫療資源包括軟硬體儘早完成整備、預擬局部或區域封城計畫，以免臨事慌亂、定期公布疫情變化，公開透明，避免民眾猜疑，造成人心惶惶。

國民黨立委曾銘宗也肯定國防部下令官兵非必要避免去桃園，可以確保國軍身體健康，不過他也認為國防部與中央流行疫情指揮中心下命令之前要先跟民眾說清楚、講明白，以免引發民眾不必要的恐慌。

▲因應院內群聚感染疫情擴大，陸軍六軍團33化學兵部隊今（19）日進駐部桃進行消毒作業。（圖／軍聞社提供)
▲因應院內群聚感染疫情擴大，陸軍六軍團33化學兵部隊19日進駐部立桃園醫院進行消毒作業。（圖／軍聞社提供)
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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