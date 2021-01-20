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台積電衝650元新高！台股早盤一度站上萬六、台幣升逾5角

記者顏真真/台北報導

2021-01-20 10:08:23

▲台股今（5）日受到資金吹捧，終場漲98點，攻上15000.03點，突破15000點大關，漲幅0.6%，成交金額3471億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股早盤一度站上16000點，大漲逾百點，台積電盤中更衝上650元新天價。（圖／NOWnews資料照片）
美股4大指數收紅，台股今（20）日在晶圓雙雄台積電及聯電領攻下，早盤一度站上16000點，大漲126.95點，台積電盤中更衝上650元新天價，聯電同樣創18年新高來到54.9元，但隨後獲利了結賣壓湧現，台股漲幅收斂，加權股價指數也拉回至萬六之下，甚至一度翻黑跌51.82點，目前又翻紅漲20餘點，台積電在644元震盪。
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美國可望推出更大規模紓困方案，帶動美股收高，其中道瓊工業指數終場上漲116.26點，漲0.38%，以30930.52點作收；標普500指數上揚30.66點，漲0.81%，收在3798.91點，那斯達克指數更漲198.68點，漲幅1.53%，收13197.18點。
在美股收高下，台股今日開盤亦上漲57.48點，加權股價指數以15934.85點開盤，更在台積電、聯電等電子值股領軍下，一度站上16000點，來到160004.32點，大漲126.95點，台積電盤中更衝上650元新天價，聯電也飆到54.9元再創18年新高。

不過，大盤隨後也面臨獲利了結賣壓，漲幅收斂，並回到萬六之下，甚至一度翻黑下跌51.82點，拉回至15825.55點，目前20餘點，而台積電在645元震盪，漲幅超過2%，聯電亦漲逾1%，在53.8元盤整，鴻海漲幅也還有1%以上，來116元，大立光跌逾2%，聯發科小漲0.11%。
至於新台幣兌美元表現，今日早盤以28.27元、升值2.01角開出後，再升破28元大關，一度來到27.96元、強升5.11角，目前在27.971元震盪。
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