NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

日媒形容「2024強力候選人」　柯文哲透露想參選總統

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-20 10:08:33｜2021-01-20 10:16:34

柯文哲/台北市長
▲台北市長柯文者近日接受日媒《產經新聞》專訪，對兩岸關係、2024總統大選、新冠肺炎疫情等多個議題發表看法。（圖／翻攝自柯文哲官方臉書）
台北市長柯文哲近期接受日本《產經新聞》專訪，探討防控新型冠狀病毒（COVID-19）的對策，並透露有意參選2024年總統大選，以實現個人政治理念，同時，柯文哲指出民調是否超過20%將會是考量關鍵。日本媒體形容，柯文哲是「2024年下屆總統大選強而有力的候選人」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《產經新聞》報導，台灣截至19日境內累計確診人數僅862例，其中7例死亡。柯文哲在專訪中分析，台灣防疫成功的原因之一，是曾在2003年SARS疫情中汲取個驗，在此次疫情爆發初期及早管控邊境，並且民眾都具有高度的防疫意識。
▲柯文哲1月19日向日本《產經新聞》透露，有意透過參選以實現個人的政治理念。（圖／翻攝自產經新聞／Yahoo日本）
▲柯文哲1月19日向日本《產經新聞》透露，有意透過參選以實現個人的政治理念。（圖／翻攝自產經新聞／Yahoo日本）
對於日本嚴峻的新冠肺炎疫情，柯文哲以手術做比喻，需要先「止血」遏制感染擴大，之後才「輸血」幫助企業提振經濟，如果不先「止血」的話，手術就變會很危險。另一方面，柯文哲認為，目前台灣政府目前禁止核災區食品進口，只要標明產地，應該可以解禁科學檢測沒問題的食品。

訪談中，柯文哲向《產經新聞》表達參選2024總統大選的意願，並指出台灣政治、司法體系都必須要大改革，希望能夠藉由參選實現自己的政治理念。不過，目前國際情勢、台灣政局都尚有許多不確定性，柯文哲表示，選前民調支持率是否超過20%，將會是參選與否另一個重要的判斷指標。

此外，柯文哲指出，台灣被夾在美國、中國兩個大國之間，未來兩岸關係上不能獨自對抗中國，但可以參考日本的應對方式與中國保持距離。台北市作為「撐港」支持香港民主派的城市之一，柯文哲認為，沒有必要硬是在香港議題上刺激中國。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
50.93%49.07%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀