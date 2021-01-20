日媒形容「2024強力候選人」　柯文哲透露想參選總統

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對於日本嚴峻的新冠肺炎疫情，柯文哲以手術做比喻，需要先「止血」遏制感染擴大，之後才「輸血」幫助企業提振經濟，如果不先「止血」的話，手術就變會很危險。另一方面，柯文哲認為，目前台灣政府目前禁止核災區食品進口，只要標明產地，應該可以解禁科學檢測沒問題的食品。
訪談中，柯文哲向《產經新聞》表達參選2024總統大選的意願，並指出台灣政治、司法體系都必須要大改革，希望能夠藉由參選實現自己的政治理念。不過，目前國際情勢、台灣政局都尚有許多不確定性，柯文哲表示，選前民調支持率是否超過20%，將會是參選與否另一個重要的判斷指標。
此外，柯文哲指出，台灣被夾在美國、中國兩個大國之間，未來兩岸關係上不能獨自對抗中國，但可以參考日本的應對方式與中國保持距離。台北市作為「撐港」支持香港民主派的城市之一，柯文哲認為，沒有必要硬是在香港議題上刺激中國。
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