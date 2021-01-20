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美國染疫病歿人數破40萬　拜登上任後優先抗疫

中央社

2021-01-20 11:34:32

▲美國總統當選人拜登抨擊川普政府，指對新冠疫苗配發的方式「拙劣」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登上任後，將以抗疫工作為任內第一優先要務。。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今天的統計數據，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病亡人數總計突破40萬人。
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明天，美國總統當選人拜登（Joe Biden）就要宣誓就職，他以抗疫工作為任內第一優先要務。
法新社報導，美國上月中旬通報第30萬個死亡病例，如今才約1個月時間又突破40萬關卡。

美國去年2月底宣布第1個COVID-19死亡案例，約3個月後達10萬例，當時首波疫情紐約受創特別嚴重。再過4個月，美國死亡人數突破20萬；此後不到3個月，又達30萬例。

以絕對值來說，美國這個全世界最富有國家的死亡病例全球最高；但依照人口比例計算，義大利、英國與比利時等國的死亡數字則較高。

近幾個月因入冬和假期的關係，全美染疫確診數字飆升，病歿人數也隨之升高。

華盛頓郵報-國家廣播公司（Washington Post-NBC）今天公布的民調顯示，美國民眾2人當中就有1人認為目前疫情完全未獲得控制。

目前為止美國總計通報逾2410萬確診病例，但疫情之初檢測情況不穩定，實際病例數字相信會更高。

美國去年12月中旬開始施打疫苗，但仍要幾個月的時間，疫情才能獲得控制。

美國批准兩款疫苗緊急使用許可，一款是由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技BioNTech共同研發，另一款由莫德納（Modern）研發。目前美國有略高於3%的人口，也即約1050萬人接種了其中一款疫苗的第一劑，當中僅160萬人完成接種兩劑。
拜登急欲加速接種計畫，已經承諾在他上任百日之內施打1億劑的疫苗。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100120
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