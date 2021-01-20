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捷運上脱口罩挨轟！楊志良道歉了　酸陳時中也該罰

記者劉雅文/台北報導

2021-01-20 10:42:09｜2021-01-20 11:04:32

▲前衛生署長楊志良，被爆出在捷運上沒戴口罩。（圖／民眾提供）
▲前衛生署長楊志良，被爆出在捷運上口罩沒戴好。（圖／民眾提供）
部桃醫院發生群聚感染，前衛生署長楊志良日前在政論節目上指出，這名染疫醫師應該立即通報，但卻警覺性不足，沒有主動實行防疫SOP，甚至還下重話，強調：「假如我是院長，第一件事情就是把他開除」。
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這樣的言論引發醫界反彈，前衛生署長楊志良也遭到許多網友留言攻擊，甚至有粉絲專頁貼出他在捷運上未戴口罩的照片，今（20）天上午他出席節目錄製活動前，接受媒體聯訪時也針對照片回應，他提到有勞大家了，跟大家道歉。
他解釋，根據照片顯示當時是夏天，拍照的這個朋友應該做一件事情，就是跟他說口罩要戴好戴滿，他還抱怨：「就是記者電話太多，記者說你講不清楚，只好把口罩拿下。」不過，他也強調這個是有社交距離的，他旁邊是沒有人的。

媒體追問是否記得是哪一天，他則回答說，「我忘記那是哪一天，我每天都搭捷運、公車的，這個要問拍照的人，因為我年紀也稍微大一點。」有媒體追問，如果北捷要開罰他怎麼看，他也回應，他要告訴我是哪一天，那就罰吧，照規定該罰就罰吧，「我被罰很好啊、好棒棒！」

但他也不忘回擊陳時中，酸他自己講露了是否要罰？他提到：「陳時中自己說出桃園醫院是否要罰一下 ?別人篩檢都要掏錢，他自己篩檢就不用掏錢？」楊志良一邊講，一邊情緒越來越激動，他怒批：「是他（陳時中）比較偉大，還是我比較偉大？我只是小老百姓，還要府院這樣修理我，台灣還要這樣分裂嗎？楊志良太厲害了，有勞大家了，這麼多人來，我跟大家道歉。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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