同意進口日本核食 柯文哲：應跟萊豬同一套標準
記者丁上程/台北報導
2021-01-20 10:48:42
台北市長柯文哲日前在接受日本產經新聞專訪時，提到有條件開放及解禁核食，但應遵守兩大條件：科學檢測沒問題、包裝上應標明產地。柯文哲在今天（20日）上午被媒體詢問時，也表示現階段執政黨開放含有萊劑的美豬進口，日本核災食品也應該比照辦理，「否則到時候日本也會覺得為何對美國不設防，但日本核食就這麼嚴格，甚至完全不開放」。
2021年總統蔡英文透過行政命令的方式，正式開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口。而對於日本核災食品的部分，卻也一直是被外界討論的議題之一。柯文哲日前在接受廣播媒體訪問時，先是表示總統蔡英文在第一任期時已經答應日本會開放核食進口，引發喧然大波。而柯文哲日前在接受日媒產經新聞專訪時，也提到他並不反對開放核食進口，但應符合兩大條件：檢測後沒問題、產品也應該標明產地。對此柯文哲今天上午召開記者會，宣布年貨大街取消、台北燈節延後舉辦之餘，也被媒體詢問「開放核食」的說法。柯文哲也強調，他認為核食應該與萊豬進口一樣標準，「同一套標準，源頭管理、明白標示，這我在當初就已經想到，日後要是核食進來應該要怎麼處理。」柯文哲說，「如果只開放萊豬但卻沒開放核食，對美國進口不設防，但卻對日本核食處處限制甚至禁止，對日本也不好交代」。