挺醫護！基隆發起「友善醫護」餐廳商店行動
記者陳志仁/基隆報導
2021-01-20 10:57:12
衛福部部立桃園醫院新冠肺炎群聚感染的情形延燒，再傳醫護人員疑被歧視，引發各界的熱議；為表達對於醫護人員的支持，基隆市長林右昌特號召基隆市在地的餐廳、伴手禮業者、漁會跟文創商品業者，共同發起「友善醫護」餐廳商店行動，表達國人挺醫護的決心。
林右昌指出，在市府的號召下，至少已有27家業者參與這項力挺醫護的行動，希望用實際的行動，表達對第一線醫護人員的支持；參與的基隆市餐廳、伴手禮業者，將提供給醫護人員八至九折不等優惠，還有包括折價券或是相關的優惠價格，只要持有醫護證件，到這些餐廳或者商店去消費，就可以享受折扣。林右昌也希望藉由市府的拋磚引玉，讓各縣市更多的業者來參與，發揮台灣的良善力量，讓國人團結在一起，共同相挺防疫英雄；基隆市政府產發處特提供(02)24225800專線電話，有意共襄盛舉的店家、業者歡迎來洽詢，期盼更多店家來參與這項有意義的行動，讓第一線的防疫人員更有力量，幫全民守住防疫的陣線。
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