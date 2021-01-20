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看台股上半年！僅7%人認為會超過萬六　近半估低點破萬三

記者顏真真/台北報導

2021-01-20 11:04:26｜2021-01-20 11:26:07

▲台北股市今（8）日開盤漲151.13點，加權股價指數以15365.13點開出，隨後台積電創天價580元，也帶動台股創新高15400點。(圖／NOWnews資料照片)
▲國泰金公布2021年1月國民經濟信心調查，經濟數據佳且美國政治風險降低，股市樂觀情緒與風險偏好續升，但估7%民眾估上半年台股高點會破萬六。(圖／NOWnews資料照片)
國泰金控今（20）日公布今（2021）年1月國民經濟信心調查結果，在經濟數據佳且美國政治風險降低，股市樂觀情緒與風險偏好續升，而台股今日盤中也一度站上萬六，之後又拉回萬六之下，而根據國泰金調查結果顯示，僅有7.1%的人覺得台股上半年高點會超過16000點，6成民眾多預期台股高點將落在14500點15500點，而且有有近5成的人覺得上半年低點會跌破13000點。
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國泰金表示，根據國發會最新公布的11月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，雖變種病毒蔓延，然疫苗進展樂觀，展望指數微幅上揚至18.8（12月16.6），現況指數亦走高至24.4（12月22.4）；民眾薪資上漲預期指數上升至6.4（12月2.1），連9月上揚。大額消費意願指數則微幅下降至5.1（12月5.8），顯示國內疫情不確定性抑制民眾大額消費意願。
不過，有近9成民眾預期今年經濟成長可保2，景氣復甦下民眾認為通膨溫和：主計總處估計2021年經濟成長3.83%，通貨膨脹率1.16%。1月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3%，有86%的民眾認為今年的經濟成長率會達到2%以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為1.42%，預期今年通貨膨脹率介於1-2%的民眾比例為76%。

此外，由於台灣基本面數據強勁，美國政治不確定性降低，加上各國疫苗進展樂觀，提振民眾對台股信心，台股亦再創新高，1月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數上揚至22.9（12月18.3），風險偏好指數則走升至16.8（12月12.7）。

國泰金也調查了民眾對2021上半年台股加權指數高點的預期，結果有高達37.1%的民眾認為台股指數高點將落在14500點至15000點區間，23.3%的民眾預期高點落在15000點至15500點區間，22.3%則認為落在14000點至14500點區間，僅7.1%的民眾預期高點會超過16000點。總結而言，約6成的民眾預期2021上半年台股高點落在14500點至15500區間。

至於對2021上半年台股低點點的預期，有25.1%的民眾預期將落在12500點以下，22.8%的民眾認為台股低點將落在12500點至13000點區間，16.5%的民眾則預期落在13000點至13500點區間。總結而言，接近5成的民眾認為2021上半年台股低點會在13000點以下。
不過，國泰金這項調查是在今年1月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬0912份有效填答問卷，當時台股還只是從萬四漲到萬五出頭。
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