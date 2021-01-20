看台股上半年！僅7%人認為會超過萬六　近半估低點破萬三

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，有近9成民眾預期今年經濟成長可保2，景氣復甦下民眾認為通膨溫和：主計總處估計2021年經濟成長3.83%，通貨膨脹率1.16%。1月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3%，有86%的民眾認為今年的經濟成長率會達到2%以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為1.42%，預期今年通貨膨脹率介於1-2%的民眾比例為76%。
此外，由於台灣基本面數據強勁，美國政治不確定性降低，加上各國疫苗進展樂觀，提振民眾對台股信心，台股亦再創新高，1月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數上揚至22.9（12月18.3），風險偏好指數則走升至16.8（12月12.7）。
國泰金也調查了民眾對2021上半年台股加權指數高點的預期，結果有高達37.1%的民眾認為台股指數高點將落在14500點至15000點區間，23.3%的民眾預期高點落在15000點至15500點區間，22.3%則認為落在14000點至14500點區間，僅7.1%的民眾預期高點會超過16000點。總結而言，約6成的民眾預期2021上半年台股高點落在14500點至15500區間。
至於對2021上半年台股低點點的預期，有25.1%的民眾預期將落在12500點以下，22.8%的民眾認為台股低點將落在12500點至13000點區間，16.5%的民眾則預期落在13000點至13500點區間。總結而言，接近5成的民眾認為2021上半年台股低點會在13000點以下。
不過，國泰金這項調查是在今年1月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬0912份有效填答問卷，當時台股還只是從萬四漲到萬五出頭。