補助調降就推不動？電動機車2020年銷售占比僅剩1成

對電動機車而言，去（2020）年是發展受挫的一年。根據業者統計，2020年燃油車與電動機車的銷售占比約為9比1。不過，政府日前曾宣示，要於2035年禁售燃油車，在政策大力助攻下，電動機車市占率卻仍不見起色，最終油車禁令也在業者反應下而暫緩。

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機車可以說是台灣人的「腳」，為國民生活必需用品，根據業者統計，2020年一整年的機車銷售共103萬輛，其中三大車廠市占率逾8成；而機車龍頭大廠光陽KYMCO市占更是到35萬輛，連21年稱霸冠軍。

在破百萬台機車當中，電動機車占比為多少呢？根據經濟部工業局電動機車產業網數據，2020年取得電動機補助的車數為9萬3244輛，與2019年的17萬3033輛相比，成績幾乎為腰斬。此外，根據車輛工業同業公會調查，2020年燃油車與電動機車的銷售占比為90.4％比9.6％，油車以大於9倍的銷售成績大幅領先電車。





影響電動機車2020年買氣的最大原因，莫過於政府補助的減少。經濟部工業局重型、輕型電動機車補助從2019年最高1萬元，降至7千元；行政院環保署2020年起，全面取消新購電動機車的3千元補助，只補助汰舊換新5千元。





除了補助的大幅縮水，市場對電動機車仍有所顧慮，恐怕也是影響電車去年銷量的原因之一。電動機車品牌去年出現不少公關危機，也讓各界對電車的實用性、保養以及相關服務等都有諸多討論。





行政院2017年曾宣示要於2035年全面禁售燃油車，卻引發機車大廠強烈反彈，最終雖於2019年將政策暫緩，但也顯示出政府對環保議題與電動機車產業的重視程度。





不過，燃油車真的對環保有重大危害嗎？環保署官員過去曾表示，七期燃油機車所排放的汙染物，與四期油車相比減少約99％，尤其在部分偏鄉地區，電動機車充電站難以普及之下，七期油車就對環保有一定幫助。





官員透露，考量到城鄉差距與台灣地形環境不同等因素，政府現行政策採取油電並行的補助；至於未來補助辦法，還是會在適當時機研擬調整。

政府推行電動機車雖是美意，但推行政策也仍須考量業者立場與社會觀感，強推政策後卻無法配合消費者需求，最終也只能將政策急轉彎為油電並行。不過，電車在減少補助後，就遭逢雪崩般的銷售下滑，至去年銷售僅剩1成，也讓各界不禁思考，政府發展電車產業是否仍有進步空間。