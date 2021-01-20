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稱遭媒體扭曲！楊志良怒轟賴清德「不是笨蛋就是混蛋」

記者劉雅文/台北報導

2021-01-20 11:11:33｜2021-01-20 11:11:42

▲楊志良今（20）天上午接受品觀點錄影節目訪問前接受訪問。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲楊志良今（20）天上午接受品觀點錄影節目訪問前接受訪問。（圖／記者葉政勳拍攝）
部桃醫院發生群聚感染，前衛生署長楊志良日前在政論節目上指出，這名染疫醫師應該立即通報，但卻警覺性不足，甚至還下重話：「假如我是院長，第一件事情就是把他開除」。這樣的言論引發醫界反彈，前衛生署長楊志良也遭到許多網友留言攻擊。
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日前副總統賴清德針對此事也提到，「防疫還沒有結束，任何人都不應該發表不當的言論，去打擊防疫團隊的信心，如果一旦防疫有破口，傷害的是每一個人。」今（20）天上午楊出席品觀點節目錄製前，接受媒體聯訪時也回應：「賴清德你應該要跟我道歉，他不是笨蛋就是混蛋」。
楊志良提到，很多人因為他說要開除染疫醫師就罵他，他解釋：「這也因為爛媒體、分裂台灣，專門拿政府龐大的預算做1450，就是整段都看完，還要我道歉，就是混蛋，混蛋比笨蛋更糟糕！」。他強調，賴清德沒有了解全部說法就罵他，就是笨蛋！

還有媒體提到，有醫師認為楊志良是「不負責任嘴砲」，楊志良則回應，沒關係啦，每個人都能說我什麼，但是不能污辱我，他還說，現在這麼多人都不名字露出來，但他每次都是講「是楊志良說的」， 網軍有人說他是誰啊？大家都在同溫層，但他也謝謝很多人的鼓勵支持，酸陳時中跟賴清德：「 我就是楊志良，你們不要理我就好了，陳時中、賴清德不要理我就好了」。

楊志良還提到，現在過境者不多，政府與其補助電信業者建5G基地台，不如把這些錢讓醫護住旅館，有媒體追問現在補破口來得及嗎？楊回答：「  亡羊補牢，猶未晚也」，不補才是不好，陳時中已經動起來了，他還提到他跟陳時中有幾十年淵源了，希望他不要耗損他自己。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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