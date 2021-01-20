稱遭媒體扭曲！楊志良怒轟賴清德「不是笨蛋就是混蛋」

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楊志良提到，很多人因為他說要開除染疫醫師就罵他，他解釋：「這也因為爛媒體、分裂台灣，專門拿政府龐大的預算做1450，就是整段都看完，還要我道歉，就是混蛋，混蛋比笨蛋更糟糕！」。他強調，賴清德沒有了解全部說法就罵他，就是笨蛋！
還有媒體提到，有醫師認為楊志良是「不負責任嘴砲」，楊志良則回應，沒關係啦，每個人都能說我什麼，但是不能污辱我，他還說，現在這麼多人都不名字露出來，但他每次都是講「是楊志良說的」， 網軍有人說他是誰啊？大家都在同溫層，但他也謝謝很多人的鼓勵支持，酸陳時中跟賴清德：「 我就是楊志良，你們不要理我就好了，陳時中、賴清德不要理我就好了」。
楊志良還提到，現在過境者不多，政府與其補助電信業者建5G基地台，不如把這些錢讓醫護住旅館，有媒體追問現在補破口來得及嗎？楊回答：「 亡羊補牢，猶未晚也」，不補才是不好，陳時中已經動起來了，他還提到他跟陳時中有幾十年淵源了，希望他不要耗損他自己。
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