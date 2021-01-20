開放萊豬後進口日本核食？蔡壁如：應科學理性與民眾溝通
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-20 12:46:30
日本311東北大地震滿即將滿10週年，各界關心繼含萊克多巴胺美國豬肉進口後，是否會進口日本核災區食品？立法院長游錫堃今（20）日表示，日方並未找他聊過開放核食。台灣民眾黨立委蔡壁如表示，希望透過科學、理性客觀的態度和老百姓對話及溝通，以免重蹈萊豬進口引發爭議的覆轍。
第10屆立法院「台日交流聯誼會」今日舉行成立大會，由游錫堃擔任會長，各黨團各派1名立委擔任副會長，民進黨推派邱議瑩、國民黨推派陳玉珍、民眾黨推派蔡壁如、時代力量推派陳椒華，共有95名跨黨派委員連署加入。會前媒體聯訪，媒體詢問立院會不會表決核食開放，有沒有壓力？游錫堃表示，還沒有得到訊息，這部分尊重行政部門的決定，行政部門依照科學證據來做決策，有沒有目前都還不知道。他表示，日方沒有找他聊開放核食議題。
蔡壁如致詞時表示，10年前的3月11日，一場嚴峻的大地震證明了日本國民的韌性與團結，也證明了台日之間的不凡情誼。台灣民眾總共捐款超過200億日圓，以及上千公噸的物資來協助日本度過難關。這場損壞福島核電廠，導致核外洩的複合式災難，除了造成環境污染之外，也導致福島及周邊縣市的食品被核輻射污染，這個問題在我國更是被延伸成為政治議題，也因此我國至今仍未解除日本東北五縣市食品的進口禁令。
蔡壁如呼籲，福島核災10周年，世界各國依據檢測結果及科學證據陸續檢討進口政策，我國政府面對能源政策，核食議題都應該透過科學、理性客觀的和老百姓對話及溝通，以免重蹈萊豬問題的覆轍。民眾黨是國會第三大黨，是以理性、務實、科學制定政策的政黨。面對日本東北五縣市食品進口議題，民眾黨一定會秉持就事論事、理性思考，以及採取科學證據的態度來面對這個議題。