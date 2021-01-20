酸完蘇貞昌更糟糕 楊志良嗆蔡英文：不顧人民是「統派」
記者劉雅文/台北報導
2021-01-20 11:30:16｜2021-01-20 11:30:22
部桃醫院發生群聚感染，前衛生署長楊志良日前轟染疫醫師警覺性不足，沒有主動實行防疫SOP，應該把他開除，這樣的言論引發醫界反彈，也遭到許多網友留言攻擊，今日楊接受品觀點節目訪問前又開砲，轟總統蔡英文是統派，「天天在分裂台灣、心中沒有人民！」。
楊志良先是酸，還好指揮中心的指揮官，不是行政院長蘇貞昌，還說自己很擁護陳時中，他提到，如果他（蘇）當（指揮官）就垮了，因為他剛愎自用，比陳時中更糟。」他還用打仗比喻，說陣前換將是大忌，所以他要擁護陳時中，他還強調：「陳時中要進化，就是絕對不能再雙標，否則會折損能量」。楊還提到，習近平是獨派，並說總統蔡英文是統派，他怒轟蔡英文：「天天在分裂台灣、心中沒有人民！有人民會做成這樣？」，楊志良還說府院還有網軍一直攻擊他，是政府帶頭將討論萊豬的風向帶開，楊志良還轟美國駐台代表儷英傑，說儷罔顧台灣人反萊豬的民意，至於外界有人稱楊志良是先知，提前預知了院內感染的嚴重性，楊志良則說太抬舉他了！
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