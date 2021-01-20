大甲鎮瀾宮開廟門照舊 取消除夕夜搶頭香
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-20 12:37:52
近日衛福部桃園醫院群聚感染事件持續擴大，為了減少感染疑慮，今(20)日大甲鎮瀾宮宣布，取消廟宇百來年除夕夜搶頭香習俗，並依照防疫需求，調整為單一出入口，方便進行人數控管、量測體溫，以及要求配戴口罩，希望信眾互相體諒及尊重。
鎮瀾宮指出，有鑑於近日疫情狀況的變化，鎮瀾宮也針對相關的活動進行討論。目前所有的年度活動，都是依照著時程進度在規劃和籌備。同時，也密切關注疫情和政策，隨時會依照當下的狀況來進行調整和變動，甚至是取消或延後。至於，除夕跟大年初一開廟門儀式，是鎮瀾宮百來年固定的傳統，不會取消。但是針對目前的疫情狀況，決議取消搶頭香的活動，並依照防疫需求，調整為單一出入口，方便進行人數控管、量測體溫，以及要求戴口罩。鎮瀾宮表示，經過2020年不安和變動，後續的活動，會比照更高的標準和警覺性，以防疫為最優先考量，隨時進行調整。所有的活動訊息，都會透過大甲鎮瀾宮粉絲團公告，提醒大家參加前，可以先注意一下最新消息。重要的典禮和儀式，也都會透過大甲鎮瀾宮粉絲團直播，提醒大家也可以在家觀看，「防疫優先，誠意不減」。