北京安心了？拜登政權下　美中關係的發展與挑戰

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除了德拉瓦州36年資深聯邦參議員的資歷，拜登更為人所知的，是他曾於2009年至2017年擔任美國副總統，與歐巴馬（Barack Obama）共事。長達40多年的政治生涯，中間還穿插了參議院司法委員會主席、外交委員會主席等經驗，與許多國內外的政壇領袖、政要都建立了深厚私誼，不用說，拜登對國際政治肯定是十分熟悉，對中國問題也不感到陌生。
歐巴馬時代的美國，偏重強調美中之間的競合，要競爭也要合作，當時的白宮相信，美中之間的牢固關係，對美國人民有利，兩國之間也有許多合作的空間，包含科技、氣候變化、能源政策，經濟議題等，與川普政府主打「美國優先」、「讓美國再次偉大」等口號，有著不小的反差。
再者，相較於川普頻頻以友台、軍售、派遣高級官員來訪等舉動，挑戰北京底線，歐巴馬所屬的民主黨在傳統上則較不喜干預他國事務，奉行美國長期以來的「一個中國」政策，信守《中美三個聯合公報》，基本上拒絕支持台獨主張。部分意見認為，不太可能希冀身為資深民主黨人的拜登，上任後會在涉及中共核心利益的事上有所改變。
此外，從拜登所選的「中國問題智囊團」官員，或許亦能窺見一二，他們幾乎也都是歐巴馬時代的老手。首先，拜登指派為新一任美國國務卿的布林肯（Antony Blinken），多年來一直是拜登在外交事務上的左膀右臂，2人的淵源甚至能追溯回20年前在參議院外交關係委員會共事的時期。
在歐巴馬政府時期，布林肯就先後擔任了拜登的國家安全顧問，以及總統歐巴馬的副國安顧問，還曾在2015至2017年間擔任國務院副國務卿一職。他的外交政策，被許多分析人士稱為「中間派」，預測由布林肯掌舵的美國外交，或許會再回歸多邊主義的航道。
接著，拜登提名將成為白宮國安顧問的蘇利文（Jake Sullivan），他過去是前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的長期幕僚，也是拜登2020競選團隊的高級政策顧問；歐巴馬時期，他曾接替布林肯擔任拜登的國家安全顧問。在拜登確定當選為美國總統後，面對歐盟與中國達成投資協議一事，蘇利文曾表示，美國新政府首先將終結川普政府的多陣線貿易戰，之後再處理北京問題，不排除針對中國問題坐下來談，也包括努力化解雙方的經濟歧異。
由於許多高層官員都是歐巴馬時期的戰友，部分意見認為，拜登的外交政策恐怕難以跳脫過往的框架，開創性略嫌不足。
二、時移世易-國際大環境改變 美中關係新變局
雖然拜登的外交幕僚，很多都是歐巴馬時期的老臉面，但有分析認為，這並不意味著美國對中政策一定就重回歐巴馬時代。由於美中關係的迅速轉變，民主黨人對中國的共識也有了些許改變。
4年前川普繼任美國總統一職時，還沒有新冠肺炎大流行，也沒有香港的反送中、國安法風暴，南海主權問題尚不如今日這般明顯。今年1月初，香港警方國家安全處以國安法逮捕50多名民主派人士及前立法會議員時，布林肯曾首度就香港議題發表評論，表示拜登政府將會與香港人民，一同對抗北京對民主的壓迫。
英國廣播公司（BBC）引述智庫布魯金斯學會的資深研究員懷特（Thomas Wright）的見解，指出民主黨人如今普遍的共識，是中國在習近平的領導下已變得更加極權，希望拜登的對中策略比起歐巴馬時期，更能觸及兩國的競爭關係，即使與中國進行外交往來，也不希望為了換取共同議題上的合作，而在競爭上讓步。
美國之音（Voice of America）則指出，布林肯上任國務卿後，他面臨的美中關係，已經跟他效力於歐巴馬政府時大不相同，這也將是布林肯面臨的最大挑戰之一。而布林肯去年9月接受外媒訪談時也曾表示，中國對美國構成構成的挑戰越來越大，可說是美國在經濟、技術、軍事，甚至外交上都面臨來自另一個國家的最大挑戰。
至於如何應對中國挑戰，布林肯的主張則著重在重塑美國的國際領導力，重視民主和人權的推動，認為應對中國的關鍵，在於加強美國自身的盟友關係，借助盟友共同對中國施壓；布林肯對多邊合作的重視，也許意味著他會花更多精力來加強美國與印太地區國家的關係，並藉著重回被川普退出的國際組織或條約，不再為中國提供增加領導力的可乘之機。
三、小結
國際局勢千變萬化，任何風吹草動背後，都有盤根錯節的複雜成因，現在就根據民主黨的政治傳統或拜登的從政經驗，定義美中關係一定會往特定方向發展，似乎言之過早。
而從拜登目前的政見看來，川普時期留下的管制、禁令、關稅等，並不會馬上都解除，當選後的拜登並聲稱，會全面審查與中國現有的協議，與盟友一同制定連貫策略，要求中國按照國際規範行事等。
前述內容或許說明，拜登政府打算更謹慎地處理中國問題，而北京也同樣在觀望這位白宮新主人的態度，無論是否踢走川普，美中關係都難以再回到4年前，在中國崛起、威脅日增的背景下，華府仍將把北京視為戰略競爭者。
以過去4年國際局勢的轉變分析，民主黨政府未必會完全比照從前的模式，去處理與中國的關係，或許在台灣議題上，也會更支持台灣多參與國際組織；但因為很難做到川普那般果斷決絕，估計未來幾年的美中關係，可能會在大架構不變、累積細部轉變的情況下進行，以更穩健的作為防止中國過分擴張實力。