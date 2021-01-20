疫苗談判進度延遲？陳時中認了！500萬劑要再等幾週
記者劉雅文/台北報導
2021-01-20 15:08:35｜2021-01-20 15:12:19
新冠肺炎還在全球肆虐，國內也接連爆出本土病例，桃園部立醫院也出現10人院內群聚感染，針對新冠疫苗的採購，就更顯重要，指揮中心今天下午召開例行記者會，由指揮官陳時中親自回應疫苗採購進度。
陳時中提到，針對疫苗還有5百萬劑的採購，因為相關廠牌，疑似是生產上有進度問題，導致我們談判有點延遲，原訂1/22號要出爐，現在可能要再等幾週。另外有媒體追問，COVAX是否已經選定疫苗廠牌？對此陳時中僅表示，目前因為有這樣的經驗，所以一切等我們簽完約再說吧。另外針對國產疫苗進度，陳時中也表示，國產疫苗我們1家有條件通過，另外一家也可能在1月底，也有這樣的一個情形，陳時中透露這兩家都非常順利，對疫苗有很大的期待。
另外指揮中心也表示，新加坡近期本土病例略升，且持續自社區檢出零星病例，其中含感染源不明之職場/家庭群聚，故即日起將該國自低風險國家調整至中低風險國家；各國感染風險級別最新名單如下：
低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、柬埔寨。中低感染風險國家/地區：澳洲、新加坡。
截至目前國內累計139,990例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含137,156例排除)，其中870例確診，分別為765例境外移入，66例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、769人解除隔離、94人住院隔離中。
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