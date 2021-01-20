外送店家又拖單？女熊貓「霸氣舉動」被讚爆：根本一條龍
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 13:13:35
先前一間台中鴨肉店因為「拖餐」問題鬧上各大版面，一名女外送員上網爆料，自己明明已經先行抵達店家，但隨後才來的三位客人都已經拿到餐點，自己卻苦等20分鐘無法領餐，讓她非常無奈找店家理論。而近日，有網友分享看到一名女外送員穿著制服，但卻不是在取餐，貼文引發熱議。
原PO在「新路上觀察學院」貼文指出「再拖單啊！」只見貼出的照片中，一輛熊貓外送車就停在店家門口，仔細一看，一名金髮的女外送員竟然自己在做餐點，並且準備外送，奇特的場景讓網友感到新奇。貼文一出，網友紛紛回應「根本一條龍作業」、「看你多愛拖，我乾脆自己來」、「會不會是她自己是老闆啊，不然也太霸氣」、「這個厲害哦！從接單、上工製作美食、外送，一條龍欸！」、「好專業的感覺，說不定是店員」、「好累，自己的訂單自己做，但還是給讚」、「可能店員跟他說：來啊！你來做」。不過，也有不少人表示「我在台南玩也看過幫老闆切甘草芭樂的福胖達，應該是有認識」、「這個通常有認識不然就親戚友人啦，你沒看老闆在後面很沒事」、「我曾經遇過一間早午餐，進去後看到老闆和老闆娘穿熊貓制服，很可能自己開的」、「這應該是他自己開的店啦哈哈」。（編輯：張嘉哲）