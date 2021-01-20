橘子攜手三創串接線上線下　打造進化版橘子嘉年華

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2021年寒假，橘子集團進一步突破框架，宣布攜手台灣ACG重鎮三創生活園區，舉辦遊戲產業首創的新型態展覽「2021橘子嘉年華」。橘子集團董事長劉柏園指出，去年因為疫情臨時調整參展方式，改變成線上，去年夏天遊戲旺季也辦了第二場，結果發現趨勢很明顯，線上線下串聯的成效非常好。
劉柏園指出，由於今年對太大型的實體活動還是有點疑慮，因此決定擴大線上並結合部分線下，尤其線下來到三創真的是一個ACG的重地，自己小時候時光也在這裡度過，認為這樣的合作，將成為產業新的參展模式，雖然目前國內疫情緊張，但橘子與三創對防疫擺在第一位，對相關人流與防疫的控管將是最高標準。
劉柏園也指出，橘子嘉年華中，橘子將全力把原有用戶及線上直播所匯聚的能量導向線下場景，打通虛擬服務到實體通路的最後一哩路，在線下的使用者歷程，也有機會轉化成更便利的線上服務，相信這將是後疫情時代的必然趨勢。同時也期待，透過三創生活獨具的多元策展空間、ACG族群特性以及串接的橘子支付金流，逐步理解玩家線上到線下的用戶行為，持續開發創新服務，完整橘子生態圈。
針對本次跨域合作，三創生活董事長郭守正也說，三創生活作為科技與文化匯聚的互動場域，觀察到除了單純消費，更多的ACG主題展覽、偶像活動與強勢IP亦是吸引用戶目光的利器，而這次雙方合作，三創也投入許多資源與心血，打造全新型態的橘子嘉年華，並藉由動態分析OMO （Online–Merge-offline）消費模式，提供三創生活玩家更全面的服務。
本次參與「2021橘子嘉年華」10大遊戲IP橫跨手遊、端遊，包括《天堂M》、《新楓之谷》、《跑跑卡丁車》、《龍之谷：新世界》、《月光雕刻師》、《魔力寶貝M》、《艾爾之光》、《新龍之谷》、《新瑪奇》與《CSO絕對武力》，並納入ACG玩家喜愛的公仔與偶像文化，以泛ACG的型式呈現；並集結橘子集團旗下遊戲、支付、電商及生活入口beanfun!，結合三創生活百貨通路與點數資源，提供線下融合線上的逛展、娛樂消費、餐飲美食等跨情境體驗。
為串接線下策展、線上直播，提供消費玩家四天不斷線的嘉年華體驗，橘子集團以beanfun!生活入口平台出發，推出三創限定寶箱，LBS技術同步輻射三創生活內beanfun!用戶，並告知全用戶三創限定好康，有效導引人流；搭配活動現場派發各種數位票券與點數，提供玩家一鍵收進各項好康。為服務容易手滑的線上玩家，亦提供隨看即買的直播電商機制，更有首創的線上抽盲盒，提供ACG玩家創新娛樂消費體驗。
2021橘子嘉年華預熱活動今(20)日起跑，近兩周期間將送出零用金、GASH點數、三創生活點數、有閑優惠券與遊戲周邊等破百萬好康，並以ACG玩家出發，連續四天規劃融合娛樂、電競與綜藝等主題的線上直播，包含1/28星座命理老師與偶像藝人共同試手氣，預言新年度運勢，1/29-1/31《跑跑卡丁車》、《天堂M》與《新楓之谷》輪番上陣，近20組藝人網紅線上同歡。