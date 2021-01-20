學測逾12萬考生防疫措施出爐　不戴口罩最重該科掛蛋

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針對環境方面，試場開對角窗戶5到10公分保持通風，每間試場42人，全程都要配戴口罩，教育部將每天配發每人一片口罩。另有身心有特殊因素的考生可申請不戴口罩，日前已在學測報名期間開放申請，突發傷病者另可於8日補申請。
大考中心說明，全國89個考分區採單一入口進場、多條動線量體溫。每天早上7時30分開始量溫，比過往提早30分鐘。量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下。另外，考生出入考分區請出示大考中心配發的水藍色識別證，識別證遺失可申請補發。
而所有考生進入考區時必須配戴口罩，屢經勸導不聽者禁止進入考分區，強行進入者將取消考試資格，若在試場內屢經勸導仍故意不配戴口罩者，最重可扣減該節全部成績，而當監試人員查驗身分時，考生應暫時脫下或拉下口罩，並於查驗後戴回，屢經勸導仍故意不配合者，最重可扣減該節全部成績。
大考中心指出，考生進入考分區初檢體溫，如有發燒或呼吸道等症狀，將安排至複檢量溫站，10分鐘內複檢2次，若仍呈現發燒狀態，會將考生移至防疫試場應試。本次學測也不開放陪考，由集體報名和考分區學校組成考生服務隊提供協助，而身心障礙、重大傷病、突發傷病考生則可申請一名親友陪考。
而具有居家隔離、居家檢疫和自主健康管理身份的考生，將安排到不同的試場應考。北、中、南、花、東、澎、金、馬等8區域至少有一試場為隔離試場，以服務剛從境外返台的考生為主，此類考生同時需搭乘防疫專車往返考分區應試。
但如果考生是確診者則無法應考，大考中心提醒考生，考前盡量避免出入人潮眾多場合，確保自身健康安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。