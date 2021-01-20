外籍看護感染源找到了？陳時中：染疫醫有進去抽積水
記者劉雅文/台北報導
2021-01-20 14:39:04｜2021-01-20 14:43:43
部立桃園醫院爆發院內群聚感染事件，僅8天時間已經累積9人染疫，中央流行疫情指揮中心今（20）天召開例行記者會，指揮官陳時中再度捎來壞消息，國內新增1例本土COVID-19確定病例(案870)，為案839家人。
另外，針對前一天感染源不明的案869，有媒體質疑，個案的活動範圍是在9B病房，非案838醫師的管轄範圍，會什麼會有接觸？對此，指揮官陳時中提到，因為住院醫師負責範圍比較廣，雖然好像沒有負責9B病房，但在1/7的時候，剛好經過的時候，9B有緊急狀況，疑似病人有積水，所以他就幫他看，研判是這樣接觸的狀況，所以傳染給外籍看護。另外，針對案864工作職場是否有密切接觸者？陳時中則是回應，基本防護有做，大部分沒有真正的面對面，個案工作上都是監視器的觀看，做一些相關行動管理，但是因為整個區域裡面本來就不能出來，如果有會面的話，就都用視訊的方式來避免面對面接觸，所以沒有密切接觸者。
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