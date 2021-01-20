NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

外籍看護感染源找到了？陳時中：染疫醫有進去抽積水

記者劉雅文/台北報導

2021-01-20 14:39:04｜2021-01-20 14:43:43

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日晚間緊急召開記者會，宣布本土新增一例護理師確診。圖為記者會直播畫面。（圖／NOWnews資料畫面）
▲指揮官陳時中針對桃園院內群聚感染事件做說明。（圖／NOWnews資料畫面）
部立桃園醫院爆發院內群聚感染事件，僅8天時間已經累積9人染疫，中央流行疫情指揮中心今（20）天召開例行記者會，指揮官陳時中再度捎來壞消息，國內新增1例本土COVID-19確定病例(案870)，為案839家人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中指揮中心今（20）日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例(案870)，為案839家人。（圖／NOWnews製作）
▲中指揮中心今（20）日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例(案870)，為案839家人。（圖／NOWnews製作）
另外，針對前一天感染源不明的案869，有媒體質疑，個案的活動範圍是在9B病房，非案838醫師的管轄範圍，會什麼會有接觸？對此，指揮官陳時中提到，因為住院醫師負責範圍比較廣，雖然好像沒有負責9B病房，但在1/7的時候，剛好經過的時候，9B有緊急狀況，疑似病人有積水，所以他就幫他看，研判是這樣接觸的狀況，所以傳染給外籍看護。
另外，針對案864工作職場是否有密切接觸者？陳時中則是回應，基本防護有做，大部分沒有真正的面對面，個案工作上都是監視器的觀看，做一些相關行動管理，但是因為整個區域裡面本來就不能出來，如果有會面的話，就都用視訊的方式來避免面對面接觸，所以沒有密切接觸者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
49.3%50.7%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀