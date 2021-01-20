遭控收財團政治獻金　3綠委反擊要林為洲「辭職」

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林為洲上午召開記者會，點名陳歐珀、鄭運鵬、王定宇，曾在2020年選立委時，各收受遠東集團100萬元的政治獻金，並質疑他們護航財團。
對此，陳歐珀受訪時表示，他的政治獻金依法收受、依法申報，該筆政治獻金是透過政黨方式捐獻，可以接受任何檢驗。
陳歐珀拿出資料指出，2014年，時任行政院科技政委蔣丙煌召開記者會，說明政府編列150億元預算，分3年補助4G網路建設，共執行127.91億元；他提及，政府現在要推動5G建設，是福利國民非圖利財團，未來經費使用上，他也會依法嚴格監督，遺憾林為洲用不實方式指控他，他講話有所本。
王定宇則反酸，林為洲嗆說「如果國民黨執政時期，有補助電信業4G建設，我就辭立委！」但google一下就發現，馬政府編列150億補助4G產業，林為洲卻說那並非直接補助得標財團，「林為洲現在可以甘願辭職立委了嗎？亂扯別人合法申報的政治獻金，只是想掩飾自己急著跳票辭職立委的承諾而已！」
鄭運鵬說，林為洲拿2020參選公開合法申報的政治獻金，作為他自己承諾辭職的擋箭牌，這是件非常可笑事，也可見得林為洲、國民黨團的心虛，「該筆合法政治獻金的公司不是電信業者，辦公室也合法向監察院申報，公開、透明、不是秘密、也沒有拜會」。
鄭運鵬指出，國民黨所說的電信公司集體公開拜會，對象是NCC，也不是拜訪他，「鄭運鵬也和徐旭東先生沒有私交，只有公開場合看過徐董事長」；他提及，他不認為林為洲會辭職，同為立法院的黨團幹部，只期許林為洲以總召之尊，不要打口水戰、抹黑戰。
新聞來源為Newtalk 新頭殼