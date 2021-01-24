影／當愛情成了習慣？《追劇》吐年輕人的成長酸苦甜
影像中心/綜合報導
2021-01-24 10:00:00
由伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。
因為一場意外發生，青澀的男女相遇產生了愛情火花，他們為彼此承諾每晚通話的約定，但在時間的流逝中，「約定」卻漸漸變質，許多人常說時間是愛情的殺手，當初甜蜜又期待的約定，經過日復一日的時間磨練，當愛情成了習慣，原本互相深愛的兩人，會變成什麼樣子呢？伊林旗下藝人飾演男主角的王碩瀚表示：「這部片是以一個短劇形式，其實劇本內容簡單，演起來也基本上算輕鬆，只是莫名其妙又演一個渣男，其他的演員都是大學生，所以我在裡頭被當成大前輩…大家都叫我哥還有點不習慣⋯好吧，畢竟大家都是19、20歲…這次演完之後感覺跟這群同學一起進步了。」
伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）