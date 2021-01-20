大學學測將登場　台中首創學測防疫應變中心

110學年度大學學科能力測驗將於1月22日、23日兩天登場，台中市政府教育局在台中二中創設大學學測考場防疫應變中心，全力做好防疫，迅速掌握台中10個考場內共約1萬6500名考生應試的情況。市長盧秀燕今(20)日前往視察強調，市府已邀集衛生醫療專家、備足相關防疫物資，落實考場防疫，全力因應疫情變化，讓教師、考生與家屬安心。

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盧秀燕提到，近日全台疫情有升溫擴大趨勢，1月22、23日全國大型學測就要登場，台中10個考場內共有1萬6500名考生應試，市府為維護孩子健康，中央地方防疫醫致，台中成立專案工作小組，更全國首創在台中二中內成立防疫應變中心，邀集醫療學者專家協助各考場突發狀況；市府也準備相關防疫物資，包括量測體溫器材、酒精、口罩等，以防不時之需；另也規劃考生入場、休息動線等，若考生出現發燒等不適症狀，考場備有防疫試場，讓考生在安全衛生無虞的環境下安心應試。

盧秀燕今與10個考場學校的校長開會，提醒各校校長盤點校區附近工程及活動，與市府橫向聯絡提前解決。她也特別呼籲，因應防疫，為讓考生、教師及家長能夠放心，此次兩天學測應試，除重大傷病及身心障礙考生外，一律不允許陪考，請考生家長及親友注意，希望大家體諒與配合，「這是孩子人生中最重要的考試」市府全力守護約1萬6500名考生安全。

教育局說，此次學測全國共計有12萬8,606人報考，台中市考生計有1萬6,559名，考場為靜宜大學、國立興大附中、市立文華高中、台中二中、台中一中、台中女中、惠文高中、清水高中、私立明德高中、及弘文高中等共計10個。大考中心已於1月8日公布試場分配表、考試地點及體溫量測站地點，提醒考生先行上網查覽體溫量測地點，以利考試當日快速進入考場。